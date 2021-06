Kanye West reemplaza a Kim Kardashian con Irina Shayk

ESTADOS UNIDOS.- A tan solo cuatro meses después de iniciar los trámites de su divorcio con Kim Kardashian, Kanye West estaría dándose una oportunidad en el amor con Irina Shayk.

En plena separación legal de la socialité, el rapero fue captado por las cámaras de Daily Mail en lo que parece ser una cita romántica con la ex pareja de Bradley Cooper.

Según el medio, el ex candidato a la presidencia de Estados Unidos disfrutó de unas tranquilas vacaciones en los campos de Francia con la modelo, con quien se hospedó en un lujoso hotel boutique de 600 acres que cuenta con una bodega orgánica, spa, tres restaurantes y un centro de arte.

EXCLUSIVE PICTURES: Kanye West and Irina Shayk are DATING! Rapper rebounds with Bradley Cooper's model ex https://t.co/FaFZBw2HjS pic.twitter.com/e48u0KadsY — Daily Mail Online (@MailOnline) June 9, 2021

Se estaban tomando fotos el uno al otro y las esculturas", dijo una fuente a E! News. "Se veían increíblemente felices y relajados. Eran solo ellos y algunos amigos".

“TE AMARÉ DE POR VIDA”: KIM KARDASHIAN

Kanye fue captado con Irina a tan solo un día de celebrar sus 44 años, y que su ex esposa, Kim, no solo lo felicitara por su cumpleaños, sino que le declarara su amor.

En sus historias de Instagram, la empresaria de Skims rindió un homenaje a su ex marido, con una foto en la que aparece él junto a tres de sus hijos: North, Saint y Chicago West.

“¡Feliz cumpleaños! Te amaré de por vida”, escribió la socialité.

También compartió una foto antigua con sus hijos y en la que ambos aparecen cuando aún eran pareja.

La famosa ha mostrado abiertamente todo el dolor que le produce su divorcio a través del programa “Keeping Up with the Kardashians”.

"(Kanye) debería tener una esposa que apoye cada uno de sus movimientos y viaje con él y haga todo y yo no puedo", explicó una conmocionada Kim en el programa. "Me siento como un maldito fracaso y es mi tercer matrimonio. Sí, me siento como una maldita perdedora".