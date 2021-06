Khloe Kardashian pide consejo a Kim sobre gestación subrogada

ESTADOS UNIDOS.- Durante la grabación del último capítulo de "Keeping Up With The Kardashians", se puede ver como Khloe se acerca a Kim para pedir asesoría sobre gestación subrogada, a pocos días de anunciarse su separación de Tristan Thompson.

Según publicaciones del portal DailyMail, Khloe y Tristan se separaron la semana pasada, después que se afirmara que la estrella de baloncesto estaba en una habitación con tres mujeres durante una fiesta en una casa de Los Ángeles, lo que el atleta ha negado hasta hoy.

Pero antes de que la estrella de 36 años terminara su relación con su ahora ex pareja, se ve una escena que filmo para el final de "Keeping Up With The Kardashians" con su familia.

Y en una escena adicional compartida el jueves de ese último episodio, se ve a la estrella de "Revenge Body" diciéndole a su hermana mayor Kim, de 40 años, que su médico le ha aconsejado que no lleve un segundo embarazo, lo que lleva a Khloe a pedirle a la madre de cuatro asesoramiento sobre gestación subrogada.

Kim usó un vientre sustituto para llevar a sus dos últimos hijos, Chicago de tres años y Psalm de dos. Mientras ella llevó a sus dos primeros hijos, North de 8 años y Saint de 5 años. Los cuatro hijos fueron engendrados por Kanye West, de quien está en proceso de divorcio.

Como se puede apreciar en la transmisión del capítulo, Khloe se lo pregunta a su hermana mientras se sienta en una sala de estar dentro de una casa de playa, para tener una charla entre hermanas.

"La Dra. A acaba de decir que probablemente no era la mejor idea para mí, es nerviosa y cautelosa sobre un par de cosas", dijo la madre de True Thompson, su hija de tres años, cuyo padre es Tristan.

Y es entonces cuando le cuestiona a Kim sobre el proceso de la gestación subrogada: "¿Cuál es tu opinión sobre yo haciéndolo con un sustituto?".

La plática entre las Kardashian se da de manera relajada y espontánea, ofreciendo la oportunidad para Khloe para realizar la pregunta, a lo que Kim confiesa: "La primera vez fue tan aterradora", siendo el embarazo de su hijo Chicago la primera ocasión que recurrió a esta técnica.



El procedimiento previo

A decir de Kim el primer paso fue realizar un facetime con la pareja que los apoyaría, para después invitarlos a cenar con sus dos hijos y Kanye. "Quería conocerlos a todos cara a cara. Quería sentir y ver si esta energía iba a funcionar para nosotros", expresó la fundadora de SKIMS.

Kim luego transmitió que fue una buena experiencia: "Ella fue increíble y su esposo fue tan genial. Solo quieres asegurarte de que sea una buena persona". A lo que Khloe respondió de forma positiva diciendo, "Eso es bueno, estoy de acuerdo".

Kim comparte que está bien preguntarle a la madre sustituta qué está comiendo sin decirle qué comer. "Puedes pagar más por cosas orgánicas", agregó.

La intervención de Kim fue para dar ánimo a su hermana, "Estoy segura de que encontrarás a la persona adecuada", dice mientras se ofrece a revisar las solicitudes y mirar las fotografías de los posibles sustitutos. "Es todo", agrega Kim. "Tienes que saberlo todo sobre ellos".

Khloe trata de superar a Tristan

Durante la reunión de KUWTK con Andy Cohen, Khloe dijo que recuperó a Tristan después de que lo atraparon engañándola dos veces porque luchó muy duro para permanecer juntos.

El miércoles compartió un mensaje críptico en las redes sociales sobre decirse 'WTF' para sí misma 20 veces al día. Aún no ha confirmado su separación de Tristan.