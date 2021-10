Kate del Castillo publica foto con Luis Miguel y revive recuerdos en el Baby’O

CIUDAD DE MÉXICO.- Kate del Castillo sorprendió a sus seguidores al postear una foto con Luis Miguel y dejó claro que ella también se tomó, al menos, una foto con el cantante y loi puede presumir como mucho lo han hecho, después de recordar el incidente.

Fue el pasado miércoles, 29 de octubre, que se supo que el famoso bar de Acapulco, Baby’O, se había incendiado y los resultados habían sido pérdida total.

Tanto la comunidad de Acapulco como muchas de las celebridades mexicanas lamentaron el incidente, que según información de los medios, el incendio fue provocado.

El lugar creó fama en las décadas de 1980 y 1990 tras convertirse en el lugar favorito de los famosos, en especial, de Luis Miguel, de quien se dice, tenía su lugar especial, reservado para cuando acudiera a divertirse con sus amigos o alguna conquista.

Incluso, supuestamente ahí fue en donde habría conocido a Aracely Arámbula, según mencionó Gustavo Adolfo Infante en un su programa “De Primera Mano” y donde le pidió que fuera a su casa a seguir la velada, pero la actriz le habría dicho que “mejor otro día”, lo que habría enganchado al “Sol de México”.

Tal fue el asombro de Kate del Castillo enterarse que el Baby’O se había incendiado, que escribió un mensaje en su cuenta de Instagram con una foto en la que aparece con el intérprete de “La Incondicional”, despertando sospechas de que tal vez pudieron tener un romance.

Me acabo de enterar que se quemó el Baby’O !!! Noooo!! De los mejores momentos que pasé en mi adolescencia y adolecí!! Aquí la foto con Luismi, para no quedarme atrás jajaja!! Miles de recuerdos, este es sólo uno de tantos !!! Estoy de luto!!! Muere una época de la cual fui parte. No creo que vuelva a haber un lugar icónico de fiesta en mi país”, escribió del Castillo.