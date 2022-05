Karla Panini amenazó a Platanito con exponerlo: "Sé todo lo que hacías en los camerinos"

MÉXICO.- Karla Panini reveló que entre las personas que le dieron la espalda tras casarse con Américo Garza, exesposo de su amiga y compañera Karla Luna, está el comediante Sergio Verduzco, conocido como Platanito. Por esta razón, la exlavandera lo amenazó con exponer información comprometedora que conoce de él.

En el último episodio de Mal Influencers, podcast en el que colabora Panini, la comediante habló de quienes se “colgaron” de su polémico matrimonio, haciendo chistes o comentarios negativos sobre la pareja que surgió de una infidelidad a la fallecida Karla Luna.

En el podcast no solo mencionó a Consuelo Duval, sino también a su excolega Platanito, a quien acusó de traicionarla hablando mal de ella cuando, se suponía, eran muy buenos amigos. Según contó, ella apoyó al payaso cuando fue duramente criticado por hacer un chiste sobre la tragedia de la guardería ABC, algo que casi termina con su carrera.

Panini esperaba recibir el mismo apoyo de vuela, pero Platanito no se lo dio y comenzó a hacer chistes sobre ella en su show. “Después todo este show que ya sabemos [...] juzgándome y acusándome y diciendo de mí cual sarta de tonteras, haciendo show y mencionándome y burlándose”, comentó.

La amenaza a Platanito

Así mismo, Karla le dejó claro a su compañero que está dispuesto a exhibirlo, pues conoce lo que hacía en los camerinos cuando ambos trabajaban juntos.

Sergio Verduzco, alias Platanito, yo te conozco muy bien y sé todo lo que hacías en los camerinos. ¿Te acuerdas? Porque estábamos ahí y yo te veía. Así que, ¿juzgándome a mí, Platanito? [...] querido, no creo que tengas cara para hacerlo. Me encantaría topármelo y restregarle frente de su esposa todo lo que hacía y que yo veía con estos ojos y ni modo”, amenazó.

“Ahora es mi hora, es mi momento, y desde aquí para el real, no me vuelvo a quedar callada. Así que con mucho gusto, Platanito, donde te encuentre, espero verte, porque ahí te voy a recordar todo lo que hacías, querido, para que no me andes juzgando porque sé tu historia y bastante bien”, concluyó la actriz evidentemente molesta.