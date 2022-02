Kanye West inunda su Instagram con insultos hacia Pete Davidson, actual pareja de Kim Kardashian

ESTADOS UNIDOS.- Luego de su pelea mediática con Kim Kardashian respecto a la crianza de los hijos que tienen en común, Kanye West, ahora llamado Ye, ha hecho apariciones ocasionales en redes para hacer nuevas declaraciones polémicas. Además de las críticas contra la joven cantante Billie Eilish, el rapero también ha dirigido insultos a Pete Davidson, la actual pareja de la empresaria.

Por medio de varias declaraciones en su cuenta de Instagra, el cantante le declaró la guerra a Davidson. Ye compartió una fotografía tomada por un paparazzi en la que aparecen Pete y Kim caminando juntos tomados de la mano; sin embargo, el rapero publicó la imagen recortada para no mostrar sus rostros y escribió insultos contra Davidson.

"MIRA A ESTE CABEZA DE ****", escribió Kanye. "ME PREGUNTO SI INSTAGRAM VA A CERRAR MI PÁGINA POR HABLAR CON EL EX NOVIO DE HILARY CLINTON". Esto último en referencia a un tatuaje que tiene Pete de la candidata presidencial demócrata de 2016, a quien llamó su "héroe".

De igual forma, el sábado 12 de febrero, el rapero compartió una foto de sí mismo apareciendo con Pete, Timothée Chalamet y Kid Cudi en la cena de cumpleaños de esta última estrella en el Nobu Malibu en 2019, y marcó con una X roja la cara de Pete. "SOLO QUERÍA QUE MI AMIGO ME APOYE", escribió Ye en su publicación, que desde entonces ha sido eliminada. "EL CUCHILLO SIMPLEMENTE ENTRA MÁS PROFUNDO", agregó, ya que Cudi es amigo de Pete. De hecho, Kanye y Cudi estaban trabajando juntos en el álbum Donda 2, pero el cantante lo despidió por ser amigo del actual novio de Kim.

kid cudi really called kanye west a dinosaur ���� pic.twitter.com/6HsORHUfhQ — arianators wildin (@arianatorswildt) February 12, 2022

El sábado temprano, Ye publicó una nota que decía: "SOLO PARA QUE TODOS SEPAN QUE CUDI NO ESTARÁ EN DONDA PORQUE ES AMIGO DE USTEDES SABEN QUIÉN". Kudi respondió: "Lástima que no quiero estar en tu álbum jod*** dinosaurio jajaja. Todos saben que he sido lo mejor de tus álbumes desde que te conocí. Rezo por ti hermano".

En otra publicación del sábado que desde entonces ha sido eliminada, Kanye compartió un meme parodiando un póster de Capitán América: Civil War, con él mismo como el Capitán América de pie con Drake, su reciente novia Julia Fox, Travis Scott y Future en un lado, mientras que el otro muestra a Pete como Iron Man, Kim, Cudi, Billie Eilishy Taylor Swift, con quienes Ye se ha peleado en el pasado.

Finalmente, también compartió una noticia antigua, y falsa, sobre la relación que tuvo Pete Davidson con Ariana Grande, asegurando que este le mandó fotos íntimas con la cantante a Mac Miller, exnovio de Ariana, para hacerle saber que no tenía oportunidad de regresar con ella.

Luego de hablar mentiras sobre Billie Eilish, Kanye West publica en su Instagram una fake news sobre Ariana Grande, Mac Miller y Pete Davidson pic.twitter.com/41EqEr0XZP — Ariana Grande Argentina (@AGrandeAO) February 13, 2022

Críticas a Kanye West

Como era de esperar, el cantante ha recibido cientos de críticas en redes sociales de quienes lo acusan de hacer un escándalo innecesario o "berrinche". También han señalado que exhibir a Kim en sus cuentas es una forma humillante de manejar los problemas entre ellos y que no es justo que la empresaria esté sometida a esto.

Es alarmante que Kanye West vea a Kim Kardashian como si fuese de su propiedad. Alarmante que ha pasado un década y sigue acosando a Taylor Swift. Alarmante que ahora este acosando a Billie Eilish por haber sido empatica con un fan. — Willow + Thomas ♡ (@piscesjewel) February 13, 2022

Por último, cabe señalar que Kanye West se ganó muchos haters desde que le quitó el micrófono a Taylor Swift, en 2009, cuando ella estaba dando su discurso de agradecimiento por haber ganado un VMA a mejor video musical. West humilló a la cantante y muchos opinan que está haciendo lo mismo con Billie Eilish tras su reciente polémica.