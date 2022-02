Kim Kardashian revela que Salma Hayek la ayudó a aceptar sus curvas

ESTADOS UNIDOS.- Las recientes declaraciones de Kim Kardashian causaron sorpresa entre sus fans pues la empresaria no solo habló de un tema muy íntimo sobre su autoestima, sino que también mencionó que dos mujeres latinas la ayudaron a aceptar su físico.

En una entrevista para Vogue US; la famosa empresaria confesó que durante su adolescencia los estándares de belleza eran muy diferentes a los vigentes, pues se consideraban bellos los cuerpos delgados y de pocas curvas. En esta época, la llegada de la mexicana Salma Hayek a Hollywood a principios de los años 90 contribuyó a cambiar la opinión de la empresaria en torno a este tema.

La socialité de 41 años declaró sin la influencia de Salma Hayek su estilo sería muy distinto al de hoy, el cual es muy distintivo y le ha valido un lugar como ícono de la moda y el glamour. El ver a la veracruzana lucir su figura con orgullo y pasar por las pasarelas con tanta confianza motivó a Kim a sentirse orgullosa de su propio cuerpo y atreverse a presumirlo sin temor.

De acuerdo con lo que se lee en Vogue US, Kim Kardashian también se sintió inspirada por otra gran actriz y cantante latina, se trata de Jennifer Lopez. Tanto Hayek como la "Diva del Bronx" fueron su motivación para salir de los estándares de belleza establecidos y también son grandes influencias para su estilo.

"Ok, hay diferentes cuerpos afuera. Hay otras apariencias que la gente encuentra hermosas", fue lo que Kardashian pensó entonces, por lo que decidió seguir los pasos de la actriz veracruzana. "Mi referencia para mi graduación fue Salma Hayek. Fui al mostrador de MAC y llevé fotos de ella. Era como, finalmente tengo a alguien a quién admirar", narró Kim al medio estadounidense.

Salma contesta

En una pasada entrevista la empresaria y socialité ya había reconocido lo difícil que fue para ella crecer sin sentirse representada en los medios y sin tener una figura a seguir. Así fue hasta el momento en el Hayek ganó fama en Hollywood, pues kim comenzó a sentirse inspirada por ella.

"Fue como, 'Wow, no somos de la misma nacionalidad, pero la siento y la entiendo' [...] Recuerdo que iba a ser mi graduación y pensé: '¿Qué estilo llevaré a mi fiesta? Así que me fijé en los looks de Salma Hayek", confesó en aquella ocasión a L.A. Weekly. Una vez que sus palabras se dieron a conocer, la mexicana reaccionó de inmediato: "Gracias Kim por tus generosas palabras y por recordarle al mundo, que las curvas son muy hermosas", escribió Salma Hayek entonces por medio de su cuenta de Instagram.