Kanye West asegura que Dios quiere que esté con Kim Kardashian, a pesar que su ex anda con Pete Davidson

LOS ÁNGELES, California.- Kanye West reveló que Dios quiere que esté junto a Kim Kardashian y pronto superarán las adversidades del matrimonio para volver a ser una familia, a pesar de que su ex inició una relación con Pete Davidson.

El miércoles pasado, Kanye West repartió más de mil alimentos para “Skid Road” en “LA Mission”, en Los Ángeles, California, y en su discurso habló sobre los errores que ha cometido en su matrimonio y dejó entrever que pronto se arreglarían.

He hecho públicamente cosas que no eran aceptables como esposo, pero ahora mismo, por la razón que sea, no sabía que iba a estar frente a este micrófono, pero estoy aquí para cambiar. La narrativa que Dios quiere es ver que podemos ser redimidos en todas estas relaciones”, habría dicho Kanye según una publicación de Page Six.

El rapero resaltó que no dejará que los reality shows en los que ha participado, tanto él como su esposa, escriban el final de su historia con Kim y sus hijos, con quienes tiene que estar el mayor tiempo posible, ya que su crianza sigue siendo lo más importante para ambos padres.

“¡No voy a dejar que E! escriba la narrativa de mi familia. No voy a dejar que Hulu (nuevo reality de las Kardashian) escriba la narrativa de mi familia... soy el sacerdote de mi casa. Tengo que estar junto a mis hijos tanto como sea posible. Estoy haciendo todo lo posible para estar al lado de la situación”, expresó.

El creador de “Donda” agregó que solo trata de expresar lo que siente de la manera más cuerda y tranquila posible, ya que “necesita estar de vuelta en casa”.



¿Kanye West volverá con Kim Kardashian a pesar de Pete Davidson?

El discurso lo dijo Kanye después de que los dos días anteriores Kim Kardashian saliera en público con quien presuntamente es su nueva pareja sentimental, el presentador de “Saturday Night Live”, Pete Davidson, con quien se encontró cuando la socialité lideró el programa de variedades hace pocas semanas.

En febrero pasado, Kim Kardashian hizo público que había solicitado el divorcio con Kanye West, con quien contrajo matrimonio en mayo de 2014 y con quien comparte cuatro hijos: North, de 8 años de edad; Saint, de 5 años; Chicago, de 3; y Psalm, de 2 años.

Pero al cantante, que ahora se cambió el nombre a “Ye”, parece no importarle y está convencido de que Kimye (como se les conoce en pareja “Kim” y “Ye”) influyen tanto en la sociedad, que si ponen el ejemplo de una reconciliación y muestran que superaron los problemas matrimoniales, las demás personas seguirán su ejemplo y también lo harán.

“Si el enemigo puede separar a Kimye, habrá millones de familias que sentirán que la separación está bien, pero cuando Dios una a Kimye, habrá millones de familias que serán influenciadas para ver que pueden superar el trabajo de la separación”, insistió.



¿Por qué se separaron Kanye West y Kim Kardashian?

Kanye parece no recordar que en su campaña para la candidatura a la presidencia de Estados Unidos, durante su discurso público, reveló que Kim Kardashian no quería tener a su primera hija cuando se embarazó y quería abortarla, a pesar de que él, llorando, le decía que no, pero finalmente nació y la llamó North.

Kim tuvo que salir a desmentir públicamente a su esposo sobre ese y otros problemas maritales que el músico sacó a la luz con tal de obtener votos, y lo declaró bipolar e inestable mentalmente, lo que detonó la separación entre ambos.

A pesar de que intentaron salvar la relación durante casi todo el verano del año pasado, Kim decidió que no podía perdonarlo y promovió el divorcio, el cual supuestamente no se ha podido concluir por las cuestiones económicas y las sociedades que tienen en común ambas estrellas.