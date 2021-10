Julio César Chávez se molesta con los medios al preguntarle sobre la vida de Luis Miguel

Ciudad de México.- Julio César Chávez explotó contra los representantes de medios, al ser cuestionado sobre la vida de Luis Miguel.

Lo anterior durante una conferencia de prensa en la que Chávez, acompañado de Jorge Van Rankin y Roberto Palazuelos presentaron su próximo show titulado “Los mandamientos de un hombre ching&%”, donde relatarán algunos pasajes que han marcado sus vidas.

Te puede interesar: La Serie "Luis Miguel finaliza con los peores y mejores momentos del artista

Ante esta premisa, los periodistas no perdieron la oportunidad de cuestionar a “El burro” Van Rankin sobre la manera en que Luis Miguel lleva su paternidad con los hijos que procreó con Aracely Arámbula, a lo que el conductor comentó:

“En esa parte paternal no ha sido una persona congruente con lo que piensa porque yo he hablado mucho con él, creo que no está padre que no vea a sus hijos, pero yo no estoy juzgando a nadie”.

Te puede interesar: Difunden imágenes inéditas de Luis Miguel durante el rodaje de su serie biográfica de Netflix

Se molesta Julio César Chávez con la prensa

Sin embargo, Julio César Chávez reaccionó molesto por los cuestionamientos en torno a Luis Miguel, y al notar que las preguntas continuaban en ese tono, puso un alto a la situación.

Luis Miguel aquí, lo quiero con todo respeto. No puedes sacar a Luis Miguel, respeta su vida privada de él ¡por favor! ... no nos pueden preguntar a nosotros de Luis Miguel, por respeto”, sentenció.

Te puede interesar: Julio César Chávez se toma fotos con sus hijos: ¿Reconciliación?

Ante el estreno de la tercera temporada de la bioserie del intérprete de “La Incondicional”, nuevamente han surgido los señalamientos sobre la forma en que el artista ha afrontado su paternidad, sobre todo después de que en la primera entrega de la trama se mostrara la manera en que le costó reconocer a Michelle Salas, hija que procreó con Stephanie Salas.

Con relación a “La Chule”, el intérprete ha sido duramente señalado por no cumplir con las obligaciones económicas de sus hijos menores, hecho por el que se dijo hace algunos meses que la actriz había emprendió acción legal en contra él, pero hasta ahora no se sabe más al respecto.