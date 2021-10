Julio César Chávez se toma fotos con sus hijos: ¿Reconciliación?

MÉXICO-. La relación padre e hijo entre Julio César Chávez con Julio César Chávez Jr. y Omar Chávez se vio un poco afectada en los últimos meses, pero todo indica que ya hubo reconciliación.

Fue Omar Chávez quien el pasado fin de semana subió a su cuenta de Instagram una foto de él con su hermano y su papá, luego de que se dejaron de hablar por unos meses.

"Una foto con mi ídolo mi hermano y mi padre ídolo de México y mío El Tri apodado el tsunami", escribió Omar Chávez en la publicación.

¿Qué pasó entre Julio César Chávez y sus hijos?

Fue después del 'Tribute to the Kings' cuando Julio César Chávez y sus hijos se dejaron de hablar, luego de que estos "se pusieron celosos" de que su padre haya subido al ring a Saúl 'Canelo' Álvarez, pues así lo platicó el mismo ex boxeador.

Omar Chávez platicó que los problemas se dieron por incumplimiento de contrato

Fue hace par de meses cuando Omar Chávez desmintió a su padre al decir que el motivo de la molestia no fue por el hecho de haber subido al 'Canelo', sino por un incumplimiento de contrato.

"El contrato era subir al ring por una paga y no se me hace correcto que se me condicione mi ganancia, cuando me dieron una muy pequeña parte de lo acordado", indicó Omar Chávez en aquel momento.