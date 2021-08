Julio César Chávez revela que sus hijos no le hablan por culpa del "Canelo"

CIUDAD DE MÉXICO.-Julio César Chávez reveló que sus hijos están enojados con él por culpa de Saúl "Canelo" Álvarez.

En entrevista con Yordi Rosado, el boxeador detalló que cuando subió al cuadrilátero hace un par de meses con el "Canelo", terminó costándole la molestia de sus familiares.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Chávez comentó que el haber permitido que Álvarez lo acompañara en la pelea contra Héctor Camacho Jr. generó que sus hijos le dejaran de hablar.

Te puede interesar: Julio César Chávez con Yordi Rosado: 10 revelaciones en la entrevista

Es un poco triste, siempre ha sido complicada la vida con mis hijos por las comparaciones que hay siempre, sobre todo en el boxeo y después de ver a su padre caer a lo más bajo, ver cómo hizo sufrir a su madre, seguir los pasos de su padre… Ha sido muy difícil esa relación de mis hijos”, apuntó.

Agregó:

“Yo los adoro y los quiero mucho, pero ahorita no me hablan, están enojados porque subí al Canelo (al ring) ahora que hice la exhibición, porque el Canelo subió al ring conmigo, que porque no subieron ellos. El muchacho estaba bien alegre y yo lo subí porque me nació, les dije que ellos ya han subido y se enojaron conmigo y no me hablan”.

Cumplirá 12 años limpio

Julio César Chávez también dijo que este mes cumple 12 años sin tomar alcohol y libre de drogas, problemas con los que señaló luchó bastante hasta poder derrotarlos.