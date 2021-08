Hijo de Julio César Chávez manda fuerte mensaje a Yordi Rosado

CIUDAD DE MÉXICO.-Omar Chávez, hijo de Julio César Chávez, rompió el silencio luego de las polémicas declaraciones que hizo en una reciente entrevista a Yordi Rosado.

En dicha reunión, el campeón de boxeo dijo que, en su última pelea antes de retirarse, prefirió subir a Saúl “El Canelo” Álvarez al ring en lugar de alguno de sus hijos, ya que se encuentra distanciado de ellos.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Por ese motivo, Omar desmintió a su padre y aseguró que el distanciamiento se dio por una serie de problema que no se relacionan con el Canelo Álvarez.

Dicen mediáticamente que mi hermano Julio y yo, estamos molestos con mi apá porque subió al Canelo al ring, no hay que confundirnos”, comenzó Omar en una publicación de Instagram.

“Es verdad que no soy fan del Canelo, pero sé reconocer como caballero el deportista que es, y hasta me enorgullece que ponga el nombre de mi país en alto como lo hizo mi padre”, escribió.

¿POR QUÉ FUE EL CONFLICTO?

Según relató el también boxeador, el problema con su padre se originó después de un incumplimiento del pago por la pelea que tuvo con Ramón “Inocente” Álvarez.

“Yo no estoy molesto con mi apá por subirlo al ring, él puede ser amigo de quien sea, si hay molestia con mi apá es por otras cosas, dice que no le hablo por lo del Canelo, más bien me da tristeza que no cumplan el contrato que yo firmé por medio de la empresa de mi padre para la pasada exhibición de box”, explicó.

Dijo que a pesar de que perdió, él debía recibir un pago por su participación, pero éste fue condicionado con el resultado de su pelea.

“Es cierto que no se logró el resultado, hubo por ahí un corte que me dificultó la pelea y pues ya no pude ir por la victoria, pero independiente a eso, el contrato era subir al ring por una paga, y no se me hace correcto que se me condicione mi ganancia, cuando me dieron una muy pequeña parte de lo acordado, cuando yo cumplí con mi parte”, agregó.

UN MENSAJE PARA YORDI

Finalmente, Omar decidió terminar su publicación pidiéndole a Yordi Rosado que lo entreviste a él también para poder dar su versión de la historia.

“Si el responsable es mi padre que es dueño de la empresa que tiene mi pago retenido o si son los promotores o quien preside la empresa, que se haga responsable del cumplimiento de mi contrato”, concluyó.