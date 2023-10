Julián Gil se arrepiente de lo que sucedió tras su separación de Marjorie de Sousa

Ciudad de México.- Julián Gil no pierde la esperanza de volver a su hijo Matías y poder convivir con él.

Lo anterior, luego de que Marjorie de Sousa hablara de la posibilidad de que su expareja pueda reunirse con él.

Te puede interesar: Esto dijo Marjorie de Sousa a quienes la acusan de mantener a su hijo alejado de Julián Gil

Creo que sí se va a dar, yo creo que hay que darle tiempo también a ella, a que se le acomoden las cosas que tenga qué acomodar, pero creo que sí, que cada vez que veo declaraciones de ella, la veo cada vez más positivas y el encuentro más cercano, ¿cuándo será?, pues no sé”, dijo Julián en entrevista con distintos medios de comunicación.

Julián Gil y Marjorie de Sousa.

Julián Gil está arrepentido

Luego de que la intérprete venezolana dejó entrever que el reencuentro su expareja y Matías podría ocurrir muy pronto, Gil confesó que se encuentra arrepentido de cómo terminaron las cosas con su ex. “Claro, definitivamente, eso no fue positivo para nadie, ahí nadie ha ganado, ni el niño, ni ella, ni yo”, manifestó.

Te puede interesar: Esto dijo Marjorie de Sousa a quienes la acusan de mantener a su hijo alejado de Julián Gil

Ante la pregunta sobre las comparaciones que se hicieron de su caso y lo que atraviesa “El Sol de México” con los hijos que procreó con Aracely Arámbula, el actor explicó:

“De Luis Miguel no podría comentarte porque no lo conozco, no puedo hablar de alguien que no conozco, aunque conozca el caso y conozca lo que le está pasando. Apoyándolo y de alguna manera promoviendo la relación entre padre e hijo”.

Te puede interesar: Marjorie de Sousa se dice en paz tras lucha en corte contra Julián Gil

Marjorie de Sousa. Fotos: Agencia México

Julián Gil todavía cree en el amor

Pese a esta situación, Julián Gil aseguró que todavía cree en el amor y no descarta casarse con su actual pareja, la periodista Valeria Marín. “Sí, yo creo que sí, ya entregué el anillo, aunque siempre hemos comentado con Val que nos sentimos que somos un matrimonio, si hacemos una boda va a ser más que nada una boda para celebrar, para estar con nuestros amigos”, expresó.

Finalmente, el intérprete de 53 años se pronunció sobre la polémica que surgió entre sus colegas Samadhi Zendejas y Horacio Pancheri, luego de que presuntamente el actor le dijo fea a la actriz a través de las redes sociales.

Te puede interesar: Julián Gil señala a Marjorie de Sousa de quitarle a su hijo: "también tiene un padre"

“Es lamentable porque los dos son grandes amigos míos, entonces no sé, la verdad que ojalá que se puedan ellos sentar a tomar un café y arreglar las cosas”, dijo al respecto.

Video: