Marjorie de Sousa, no descarta que su hijo conviva con Julian Gil

Ciudad de México.- Luego de que en 2020 el actor Julian Gil, perdiera la patria potestad de su hijo tras tres años de batalla legal con Marjorie de Sousa, es ésta misma la que sale a declarar que podría permitir que su hijo conviva con su padre.

Recordemos que, a inicios de este año fue el actor quién aprovechó las cámaras del programa ‘Siéntese quién pueda’ para hacerle una petición a la madre de su hijo que le permitiera verlo, pues tiene al menos tres años sin convivir como quisiera con él.

Julian Gil podría tener un rencuentro con su hijo

La actriz confiesa, si existe la posibilidad de que Matías conviva con su padre, pues desde que se dictó sentencia, éste no ha tenido contacto con él. Pero advierte que será paso a paso y por el momento no.

‘Mi vida está creciendo y lo que más me gusta de mi hijo es que es muy inteligente y es un niño muy maduro, muy feliz, y yo se que el día de mañana pueden pasar mucha cosas, jamás dirás no, que pase lo que tenga que pasar, pero de la mejor manera, desde el amor, desde lo bonito porque así ha crecido mi hijo’, comentó.

Además aseguró que su hijo cada día que pasa, va entendiendo la situación entre ella y Julian Gil.

‘Es muy inteligente, analítico, sobre todo es un niño que sabe la posición de cada persona y no le guarda rencor a nadie, identifica mucho las cosas y te lo juro que no me preocupo para nada porque sé que Matías lo va a tomar de la mejor manera’, concluyó

No descarta la posibilidad de adoptar un bebé

La actriz reveló que podría convertirse en madre nuevamente pero a través de la adopción, para darle una hermanita a su hijo.

‘Me dijo y me asusté (Matías), primero me decía que no quería hermanos y me dice, no te preocupes mami ¿porqué no adoptamos a una hermanita? Y le dije que si quería que adoptáramos tendría que quererla como si fuera de su sangre, y me dijo que sí le gustaría’, confesó.