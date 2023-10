Samadhi Zendejas estalla contra Horacio Pancheri después de que criticara su aspecto físico

Ciudad de México.- Samadhi Zendejas expresó su descontento después de recibir un comentario en Instagram de Horacio Pancheri en donde señala que la actriz no le parecía nada agraciada físicamente.

La actriz ha demostrado estar comprometida en compartir a las mujeres el valor de empoderamiento, por lo que esta vez no se quedó callada y arremetió contra su colega.

En el video donde se ve la captura de pantalla donde se muestra el mensaje de Pacheri en respuesta a una fotografía de la actriz donde se lee: “verg* que fea es eh”, Samadhi comentó:

Me estoy aquí arreglando para sentirme un poco más linda, para sentirme un poco más bonita, que es algo que no piensa todo el mundo y es respetable, por ejemplo, Horacio Pancheri… Hoy amanecí con un mensaje de Horacio insultando… insultándome, uso una palabra que jamás me atrevería a mencionar, diciendo que soy una mujer fea”

Lanza recomendación

Acto seguido, Zendejas se dirigió al ex de Marimar Vega y expresó: “Yo respeto tu opinión, sé que no me lo querías mandar a mí, se lo querías mandar a alguien más, pero en este momento en el mundo, con todo lo que está pasando, ¿qué tan positivo es compartir este tipo de cosas?”

“Por comentarios como el tuyo muchas mujeres se reprimen y no se creen bonitas, no se sienten bonitas, y yo he tratado durante todos estos años que me siguen, demostrar que, siendo auténtica, que siendo tú, puedes ser hermosa, que no necesitan seguir un estereotipo”, puntualizó.

Finalmente, la artista de 28 años hizo una recomendación a sus compatriotas y le deseo lo mejor al actor de 40 nacido en Argentina.

“Hay que tener mucho cuidado a quién le damos voz, a mis mexicanas que me siguen, siéntase hermosas, que nada ni nadie les diga qué es la belleza, porque siendo ustedes son bellas. Te mando muchas bendiciones Horacio, y gracias a toda la gente que me sigue”, concluyó.