Marjorie de Sousa se dice en paz tras lucha en corte contra Julián Gil

Ciudad de México.- La actriz Marjorie de Sousa se expresó sobre la batalla legal que tuvo contra Julián Gil por la custodia y manutención de su hijo.

En su participación del programa La Mesa Caliente, la artista fue cuestionada por la manera en que celebrará la llegada de 2023 tras comentar que estaría con su familia en Miami.

Yo muy bien acompañada con mi hijo, yo no lo suelto, a donde me puedo mover y me lo puedo llevar se va conmigo. Con mi familia, que gracias a Dios si podemos estar juntos ya todos, fue un largo proceso, pero ya puedo juntarlos, ya podemos estar unidos celebrando”