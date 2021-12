Juan Carlos Casasola estalla contra reggaetoneros

Ciudad de México.- Juan Carlos Casasola arremetió contra los cantantes de reggaetón y darle su respaldo a Aleks Syntek.

Como se recordará, el cantante fue juzgado en redes sociales por externar su descontento contra la música urbana.

Sin miramientos, Casasola manifestó su enojo con las personas que arremetieron contra el cantautor mexicano, asegurando que los reggaetoneros no tienen ningún valor en la industria musical.

“Me enteré cuando le menta%&# la mad&% los reguetoneros, cosa que apoyo, todos los reguetoneros son una basura, y ahí se lo comieron a pedazos. Son una basura, tírenlos todos a la basura y jálenle. J Balvin y toda esa bola de mugrosos pueden meter su basura, mugre al escusado y jalarle durísimo. Yo te apoyo mi queridísimo Aleks Syntek en tu moción, son una basura”, dijo Casasola en entrevista para el programa Sale el Sol.

Casasola también se lanza contra quienes oye reggaetón

De la misma manera, el artista que en ocasiones ha sido señalado por los chistes que cuenta, no tuvo consideraciones para las personas que gustan del género urbano añadiendo: “Y los que lo oyen peor todavía”.

No obstante, Juan Carlos defendió su profesión, destacando que lo que realiza en el programa “Guerra de Chistes” va dirigido a un público específico y sin la intención de ofender a la gente en general.

“Siempre entendió la gente que no es personal, que no nos metemos con nadie, los chistes son chistes y van a trascender toda la vida y los géneros de los chistes así es tal cual, entonces pensar en cambiar la historia de la comedia porque a alguien le molesta o porque hay la famosa “generación de cristal” o porque alguien le ofende, no lo vamos a hacer”, remató.

Video: