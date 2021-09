Aleks Syntek estalla contra Telehit por publicar un meme en su contra

MÉXICO. – Luego de causar sensación en las redes por su TikTok cantando el tema del comercial de cátsup, Aleks Syntek recibió varias críticas sobre el dato que compartió con los internautas, además de ser el centro de atención de varios memes.

Y aunque al principio aseguró que nada de esto le molestaba porque le causaba gracia y alegría que los demás lo notaran, el cantante ahora estalló en contra del canal de Telehit luego de que difundieran un meme sobre su carrera musical.

Fue el pasado 15 de septiembre que la cuenta oficial de Facebook del sitio de videos compartió una imagen donde aparecen figuras como Alejandro Fernández, Luis Miguel, Thalía, José José, Rubén Albarrán y Juan Gabriel, pero al momento de mostrar a Syntek, el meme menosprecia su valor musical.

Debido a esto, Raúl Alejandro Escajadillo Peña, nombre completo del artista, arremetió contra Telehit y decidió responder la publicación con un fuerte comentario que sorprendió a varios usuarios de Internet, y es que el intérprete de “Sexo, pudor y lágrimas” se mostró bastante molesto con la imagen.

Personas que laboran en Telehit ustedes no tienen ética. No entiendo como inauguraron su canal con mi música y la tocaron durante 25 años y ahora se atreven a insultar mi carrera de manera frontal, me parece un acto cobarde”, escribió Aleks Syntek.

Según información del canal de videos, el músico ha bloqueado a las personas que se burlan de él en TikTok haciendo dúo con su clip original donde informa que él compuso el tema de “Quítale lo aburrido, ponle lo divertido, es puro tomate lo que a ti te late …”. Esto a pesar de que comentó para grupo Fórmula que los memes le hacen reír.

“Yo me he reído mucho con todo esto, no me lo tomo personal. El hecho de que sea viral y que se hagan tantos memes es porque a la gente le importo y trasciendo para ellos, eso me hace muy feliz”, dijo hace unos días al programa Todo Para la Mujer de Grupo Fórmula.

Yo asegurándome de no comprar catsup de la costeña para no tener a #AleksSyntek en la cabeza con su cancionsita todo el día pic.twitter.com/Q6EuUARrXO — ᴠᴀʟᴢᴏᴍʙɪᴇ��♀️ (@valzombie) September 13, 2021

De momento, se desconoce si Telehit haya emitido algún comentario o disculpa hacia Syntek.