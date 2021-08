Aleks Syntek recuerda la terrible experiencia de cuando lo señalaron por acosar a un adolescente

MÉXICO.- El cantante Aleks Syntek fue el invitado al programa de Yordi Rosado en Youtube donde habló de diferentes temas como enfoques artísticos, distintas polémicas que ha enfrentado, dificultades de su carrera musical, entre otros.

Uno de los tópicos que llamó la atención del público fue cuando el cantante recordó cuando lo criticaron en el 2017 por un comentario que hizo sobre el reguetón, pues él afirma que no le gusta este género y aunque asegura haberse expresado “de broma”, cree que su opinión se salió de contexto.

Yo dije: ‘Hay que cuidar nuestros impulsos sexuales porque es el instinto animal y cuidado porque el reguetón viene de los simios'. Ese fue mi comentario (…) fue con mucha inocencia", recordó.

A pesar de que varios se rieron, Syntek comenta que los medios de comunicación transformaron su comentario como si lo hubiera dicho “con coraje”, incluso reveló que tuvo problemas con la Unicef y que muchas personas lo criticaron severamente.

Se me vinieron encima cañón y desde entonces me hicieron una fama de ser el anti-reguetonero. Yo respeto todos los géneros musicales; no es lo mío, no me gusta, pero me molesta como papá que haya contenidos adultos en canciones que se publican en todos lados, que los niños lo pueden oír”, se sincera sobre el reguetón.

Recuerda cuando lo señalaron de acusar a un adolescente

Aleks Syntec y Yordi Rosado comentaban sobre los problemas de las redes sociales, ya que coincidieron que es muy difícil que las opiniones no salgan de contexto debido a que no hay tonos ni expresiones de por medio que ayudan a mejorar la comunicación. También expresaron que las redes a veces son muy rudas, pues hay comentarios de “haters” que pueden doler cuando las críticas llueven constantemente.

Mientras la entrevista avanzaba, el locutor de radio decidió preguntarle al cantante mexicano sobre la difícil situación que enfrentó cuando un joven británico lo señaló de haberlo acosado al publicar diferentes conversaciones que presuntamente tuvo con este adolescente.

Fue en el 2018 cuando Lemon Brick, como se registró el joven en Instagram, publicó en sus historias la supuesta conversación que tuvo con Aleks, quien presuntamente la habría enviado fotos de sus conciertos solo para confirmar que sí era famoso.

Al recordar esta polémica, el intérprete de “Sexo, pudor y lágrimas” afirmó que él jamas quisiera hacerle daño a alguien, por lo que se demostró inocente durante la entrevista con Yordi Rosado.

"Yo negué y niego categóricamente haber hecho cualquier cosa negativa, cualquier cosa, de veras veanme a los ojos, no soy una persona que quiera hacerle daño a nadie, no soy una persona peligrosa, ni mucho menos”, comenta.

El compositor se sinceró sobre este doloroso suceso y confesó que fue un capítulo bastante triste para su carrera musical debido a que los medios de comunicación “no le dieron el beneficio de la duda”, según narra.

El tinte que le dieron los medios, un capítulo muy triste en mi carrera, es que no me dieran el beneficio de la duda, tienes millones de personas usando redes sociales y una sola persona me señala y se me vienen encima los medios, dudando de la integridad que tengo como persona porque una acusación de acoso es lo más horrible para mis hijos, mi esposa, mi mamá”, expresó el musico.

Aleks Syntek confesó que la pasó muy mal cuando estas acusaciones salieron a la luz, incluso le afectó de manera emocional al ver la cantidad de notas que se hacían sobre el tema y que personas cercanas hablaran mal de él.

Para finalizar, Raúl Alejandro Escajadillo, nombre completo del artista, comentó que estos señalamientos no pasaron a mayores y que no hubo alguna acusación legal al respecto.