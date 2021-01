EXCLUSIVA Aleks Syntek encuentra inspiración en la cuarentena

HERMOSILLO.- Este tiempo de confinamiento, Aleks Syntek ha aprovechado el tiempo, no sólo para componer la música de su nuevo disco “Anatomía del amor”, sino también para reflexionar.

El intérprete de “Sexo, pudor y lágrimas” contó en exclusiva para EL IMPARCIAL sobre lo mucho que ha convivido con su familia a raíz de la pandemia del coronavirus, y además, ha meditado sobre varios aspectos de su vida.

“Al estar confinado, me pongo a hacer estas reflexiones que salen en esta catarsis. Desde que comenzó la pandemia, he pasado más tiempo con mis hijos, me siento mucho más cercano a mi familia y esto es bueno porque antes me la pasaba viajando y casi no los veía”, contó Syntek.

“A mí esta cuarentena me ha ayudado a hacer inventarios de qué me sobra, qué me falta, dónde estoy bien o mal como persona, dejando de lado al artista, sino como ser humano, que tan agradecido me siento”, continuó.

También reflexionó sobre cómo la humanidad debe ser más empática y unida en esta contingencia, especialmente por parte de los medios de comunicación y en redes sociales donde se ha vuelto popular la cultura de la cancelación.

“Creo que eso es algo que le falta a la humanidad en este momento, la empatía. Estamos muy divididos, hay muchos conflictos, simplemente en una red social lo ves. Pones una cosa y se empiezan a pelear entre todos y ese tipo de situaciones nos están llevando al caos y hay que preguntarnos si queremos ser parte de la solución o el problema”, comentó.

El famoso quiere enviar un mensaje de amor universal a sus seguidores, y es por eso que en esta pandemia trabajó arduamente en su nuevo disco “Anatomía del amor”, de donde se desprende su más reciente sencillo “Eclipse de Luna”, donde recurre a sus raíces con ritmos ochenteros.

“Es una canción de amor, de perdón, que habla de una redención. Un tópico muy popular que cualquiera de nosotros se ve en una situación así y todos estamos extensos a cometer errores y tenemos derecho a pedir perdón”, adelantó.

“Es una disección de distintos tipos de amor, no sólo el amor de pareja, sino a ti mismo, a tus semejantes, a la vida a la naturaleza, diferentes tipos de amor que voy diseccionando en el disco”, siguió.

Como artista, se siente responsable de transmitir amor a través de su música, a diferencia de aquellos que buscan dividir o generar conflicto.

“Cuando hablamos de responsabilidad den las industrias pasa lo mismo con el espectáculo, qué aportas para que haya armonía entre la gente o conflictos. Y hay creativos de la música que incitan al odio, y en cambio hay otros que tratamos de generar amor, generar luz”, compartió.

PARA DESTACAR

“Eclipse de Luna” está inspirada en las grandes baladas de los años 80 sobre las que Syntek sentó sus bases musicales.

Este es un tema pop romántico inspirado en el sonido de grandes bandas como Journey y Starship.

“Anatomía del amor” estrenó hace meses su primer sencillo “La extinción de las especies” donde reflexiona sobre la pandemia.

El próximo sencillo a lanzar será “Wake Up” (“Despierta” en inglés).

“Anatomía del amor” será la canción que se lanzará al mismo tiempo que el disco completo en los próximos meses.

Aleks planea un concierto vía streaming para la promoción de su disco, que se anunciará próximamente.