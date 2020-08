Mariana Echeverría arrepentida de “Guerra de chistes”: Es muy vulgar

CIUDAD DE MÉXICO.- En entrevista para ‘Pinky Pomise’, programa de YouTube conducido por Karla Díaz, Mariana Echeverría reveló por qué no le gustó hacer ‘Guerra de chistes’, al lado de Juan Carlos ‘El Borrego’ Nava, Juan Carlos Casasola y Radamés de Jesús.

La conductora, realizó fuertes revelaciones, ya que no la pasó nada bien en el tiempo que trabajó en dicha producción, sin embargo, tenía una buena razón para no salirse.

“La verdad es que no tenía trabajo, yo venía saliendo de ‘Se Vale’ y me ofrecieron Guerra de Chistes’ “El Borrego” y Casasola; me dijeron vas a ganar mucho dinero, sólo tienes que contar chistes y hacer reír al público”, comentó Mariana.

La verdad es que sí gané mucho dinero, pero la pasaba mal. No me gustaba escuchar tantas vulgaridades, no me gustaba contar chistes groseros, no me gustaba estar ahí… y pues sí, aguanté mucho porque ganaba muy bien, pero no regresaría, ni lo volvería a hacer”, reveló.

Y confirmó que sí se arrepiente de haber trabajado en dicha emisión, pues aunque a la gente le gusta muchísimo y al día de hoy sus compañeros siguen teniendo éxito en sus presentaciones, “hacerlo como mujer no está tan padre”, concluyó.

Un elemento que le afectó mucho, afirma la actriz, es cómo se veía involucrada en el programa por ser mujer, ya que habían elementos misóginos y machistas que la incomodaban bastante al momento de bromear.

"'Guerra de chistes', eso es un capítulo cerrado en mi vida, quiero retomar lo familiar, seguir en la comedia pero que sea algo que me guste. En Guerra de Chistes fueron dos años increíbles pero ya, no era yo, escucho una grosería y me retumban los oídos, ya basta, quiero que la gente me ubique en otras cosas como conducción o comedia, eso es lo mío”, finalizó.