"Jóvenes y estúpidos": Kristen Stewart recuerda su romance con Robert Pattinson

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante un largo tiempo, una de las películas que logró cautivar a gran parte del público fue la saga de "Crepúsculo", las obras que llamaron la atención por la historia de amor entre una mortal y un vampiro, además del triángulo amoroso que se creó con los enemigos de esta especie, los lobos.

Y ahora que anunció su compromiso con Dylan Meyer, la actriz Kristen Stewart recientemente habló públicamente de su romance con el actor Robert Pattinson, con quien mantuvo una relación amorosa hace varios años atrás.

Ambos actores de Hollywood protagonizaron las películas de la saga que se lanzó del 2005 al 2009 como Isabella Swan y Edward Cullen, respectivamente. Una trama que captó a millones de seguidores y se volvieron un éxito del momento, incluso hay fans que todavía admiten que no pueden dejar atrás su admiración por los libros y por las cintas.

Cabe destacar que los famosos ya eran reconocidos en el medio del espectáculo, sin embargo, con su participación en las películas ambos pudieron lanzarse al estrellato internacional y consiguieron varios fanáticos, por lo que llamaron la atención de las producciones y ahora protagonizan diversos films.

En varias ocasiones, tanto Kristen como Robert han confesado que no disfrutaron de sus papeles protagónicos en "Crepúsculo", pero durante el gran tiempo que estuvieron en el set de grabación fue donde surgió el amor entre ellos, lo que desató todo tipo de emociones entre sus seguidores por ver que la atracción iba más alla de la pantalla.

Los actores se convirtieron en una de las parejas juveniles más mediáticas, y aunque su noviazgo no tuvo un final feliz, muchos aseguran que fue una de las mejores épocas por ver que los protagonistas llevaron su pasión del cine a la vida real. Sin embargo, Stewart le fue infiel a Pattinson con el director cinematográfico, Rupert Sanders, y ante esto la actriz se ganó el desagrado de quienes eran sus fanáticos.

Lamento profundamente el dolor y la vergüenza que he causado a mis seres queridos y a todos los que se han visto afectados. Esta indiscreción momentánea ha puesto el peligro lo más importante que hay en mi vida, la persona a la que más amo y respeto, Rob”, expresó la intérprete de Bella en aquel entonces.

Dicha situación ocurrió hace varios años, por lo que hay muchos seguidores que se olvidaron del escándalo y dejaron pasar la situación. Y de momento, Kristen Stewart está bastante feliz junto a su comprometida, la guionista Dylan Meyer, con quien parece tener un amor sincero y durarero.

Ahora, la actriz recordó algunos detalles de su romance con Robert Pattinson para el medio estadounidense The New Yorker, en donde admitió que ambos eran muy jóvenes y estúpidos. "Él tenía un enfoque intelectual que se combinaba con un ‘no me importa esto, pero voy a hacer que funcione’".

Además, la joven continuó revelando hasta qué punto su química influyo en sus roles protagónicos en la saga y cómo los rumores del romance ayudaron a que las películas consiguieran gran éxito: "Eso es lo que la película necesitaba, y eso es lo que todos los que interpretearon esos papeles necesitaban escuchar (...) Fue todo muy inocente, en el buen sentido.

Se reconoce entre los seguidores que Stewart prefiere mantener los detalles de su vida personal como privadas, pero una vez que su pareja le propuso matrimonio, la famosa no dudó en anunciar el compromiso por la felicidad que el evento le trajo. Fue durante el programa de Howard Stern que la estadounidense dio a conocer la noticia.

"Nos vamos a casar, lo haremos totalmente. Quería que me propusiera matrimonio, así que creo que definí claramente lo que quería y ella dio en el clavo. Nos vamos a casar, está sucediendo”, reveló.