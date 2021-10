Robert Pattinson sorprende a seguidores con su voz como personaje de Batman

ESTADOS UNIDOS.- Ahora que por fin está a punto de estrenarse "The Batman", cada avance llena de emoción a los fans del superhéroe de DC Comics. En esta entrega, estelarizada por Robert Pattinson, no ha faltado la polémica.

Primero por la controversial elección del protagonista que hizo Matt Reeves (director de la película), pues muchos ponían en entredicho a Pattinson.

Sin embargo, conforme se ha ido filtrando información del proyecto, así como los grandes cambios en el físico del actor para dar vida al Caballero de la noche, poco a poco los seguidores han empezado a entusiasmarse con el próximo estreno.



Sale a la luz nuevo tráiler

Por eso, no resulta del todo una sorpresa el revuelo que se generó en las redes sociales ahora que en el nuevo tráiler se puede escuchar la voz de Robert con un aire sombrío que muchos han calificado como ‘sexy’.

En el breve avance, que no muestra escenas del filme, se escucha la frase: "It's not just a signal, it's a warning",(“Esto no es una señal, es una advertencia”), algo escueto pero que no ha dejado de ser tema de conversación en las redes.

Luego de que la filmación tuviera que ser aplazada en diversas ocasiones durante los meses más crudos de la pandemia de Covid-19, se espera que la película llegue por fin a las carteleras en marzo del próximo año.