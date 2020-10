Kristen Stewart confiesa que interpretar a Lady Di es una pesadilla

CIUDAD DE MÉXICO.- Kristen Stewart protagonizará la próxima película sobre la realeza que relatará por qué motivos la princesa Diana decidió divorciarse de su esposo, el príncipe Carlos.

La actriz, conocida por la saga de Crepúsculo, se convertirá en Lady Di, lo cual según sus palabras no ha sido una tarea fácil.

De acuerdo con Stewart, la preparación para darle vida a Diana Spencer se puede describir de dos formas: el sueño de una fan de la realeza hecho realidad o una verdadera pesadilla.

La actriz explicó que existen ciertos aspectos de la Diana, como su voz y acento que son extremadamente difíciles de imitar y que está trabajando arduamente para sonar y verse lo más parecida a la emblemática royal.

No comenzamos a filmar hasta mediados de enero… El acento es lo que intimida como el infierno porque la gente reconoce su voz, y es tan, tan distintiva y particular. Estoy trabajando en eso ahora y ya tengo a mi entrenador de dialecto", confesó la actriz en una entrevista a InStyle Us.