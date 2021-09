Josh peck formará parte del elenco de How i met your father

ESTADOS UNIDOS.- How I met your mother fue una de las sitcoms más exitosas de los últimos años y los miles de fans que logró reunir esperan con ansias la llegada del spin-off de la serie, How I met your father.

Hasta ahora no es mucho lo que se conoce de este nuevo proyecto pues la producción ha tenido cuidado de no revelar detalles para mantener a la expectativa a los fans. Entre los que sabe, tenemos que Hilary Duff interpretrará a Sophi, la protagonista que narrará a sus hijos una larga historia que promete llevar al momento en el que conoció a su padre.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Es decir, que la serie tendrá el mismo concepto de la versión original, pero esta vez desde la mirada femenina. También estará ambientada en futuro cercano, en el contexto de las aplicaciones de citas y las redes sociales. Además de Duff, parte del reparto estará conformado por Chris Lowell, Francia Raisa, Tom Aisley y Suraj Sharma, quienes interpretarán al grupo de amigos protagonistas.

La aparición de Josh Peck

Más recientemente, se ha confirmado que Josh Peck tendrá el papel de un personaje recurrente dentro de la serie. El actor recordado por interpretar a Josh en la exitosa serie de Nickelodeon Drake y Josh ha confirmado esto a través de sus redes sociales. Sin embargo, no ha revelado los detalles de su personaje, solo ha dejado claro que lo veremos con frecuencia en este nuevo proyecto.

Hasta el momento, hay mucho por conocer de esta producción; aún no se ha confirmado una fecha de estreno, aunque se sabe que se podrá ver en la plataforma de streaming Hulu y que la primera temporada contará con diez episodios. Hilary también reveló que la serie estará conectada con How I met your mother y que seguramente contará con cameos del elenco original.