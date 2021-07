Josh Peck se sincera sobre la controversia de Drake Bell

ESTADOS UNIDOS. – El actor, comediante, director y productor estadounidense, Josh Peck, reconocido por ser parte del programa de Nickelodeon “Drake & Josh”, dio su opinión sobre el caso de su excompañero de elenco, Drake Bell, luego de que éste se declarara culpable por los cargos de poner en peligro a una menor de edad.



En una entrevista con Variety el pasado jueves, 15 de julio, Peck fue cuestionado por el caso de Bell y su sentencia de dos años de libertad condicional y 200 horas de servicio comunitario, misma que fue dictada el 12 de julio en la corte de Cleveland.

Es perturbador y es una situación desafortunada. Es decepcionante”, señaló Josh Peck.



A pesar de que en la serie “Drake & Josh”, interpretaron a personajes que tenían una fuerte amistad, ésta se fue “desmoronando” con los años, pues cuando Peck se casó, su compañero de elenco no fue invitado y al parecer, no mantuvieron contacto luego de que la serie terminara.



El caso de Drake Bell



El actor, cantante y músico estadounidense, de 35 años, fue arrestado hace un par de semanas por “haber puesto en peligro” a una menor de edad, quien aseguró que había tenido una “cercanía” con Bell en 2017, cuando ella tenía 15 años y recibió varios “mensajes sexuales” por parte del intérprete, señalan los medios.



“Hoy acepto este alegato porque mi conducta fue incorrecta. Lamento que la víctima haya sido lastimada de alguna manera; obviamente esa no era mi intención. Me he tomado este asunto muy, muy en serio, y nuevamente solo quiero disculparme con ella y con cualquier otra persona que pueda haber sido afectada por mi comportamiento”, expresó Bell en la corte, señala NBC News.



Esta no es la primera ocasión que el cantante es arrestado, pues en 2015 pasó cuatro días en prisión con una fianza de 20 mil dólares por haber conducido en estado de ebriedad. También había recibido acusaciones sobre violencia por parte de su exnovia, quien compartió videos en donde hablaba de su experiencia y aseguró que “había más víctimas”.