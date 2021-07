Drake Bell es condenado a dos años de libertad condicional

ESTADOS UNIDOS.- Drake Bell, ex estrella de la serie de Nickelodeon “Drake y Josh”, fue sentenciado a dos años de libertad condicional.

El actor de la famosa producción infantil se declaró culpable de cargos criminales en contra de una menor de edad, así como poner en peligro la integridad de su víctima.

Hoy acepto esta súplica porque mi conducta fue incorrecta", dijo antes de la sentencia, según NBC News.

"Lamento que la víctima haya sido lastimada de alguna manera, obviamente esa no era mi intención. Me he tomado este asunto muy, muy en serio, y nuevamente solo quiero disculparme con ella y con cualquier otra persona que pueda haber sido afectada por mis acciones”.

¿QUÉ IMPLICA LA SENTENCIA DE DRAKE BELL?

Drake fue sentenciado en la Sala del Tribunal de Causas Comunes del condado de Cuyahoga, y la víctima (de ahora 19 años) pidió la máxima sentencia para su agresor.

La joven dijo que el también cantante la acosó desde que ella tenía 12 años de edad, y a los 15 la presionó para tener conversaciones sexuales. Asimismo aseguró haber practicado sexo oral al famoso, y que las cosas no llegaron más allá porque “estaba menstruando”.

“Jared Drake Bell es un pedófilo y ese es su legado”, declaró la víctima en un encuentro con la prensa del condado.

Haberse declarado culpable voluntariamente habría salvado a Drake de pisar la cárcel; sin embargo, será registrado como un delincuente sexual.

Durante los próximos dos años, deberá cumplir 200 horas de servicio comunitario, además de tener prohibido volver a acercarse a la víctima.

También podría recibir una multa de hasta 5000 dólares, por el delito de acoso sexual, y por poner en peligro a un menor de edad, recibiría otra multa de mil dólares.