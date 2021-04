Hilary Duff protagonizará spin off de “How i met your mother”

ESTADOS UNIDOS.- ¡La historia se repite! “How i met your mother” regresará con una nueva serie spin off protagonizada por Hilary Duff, que será producida y distribuida por Hulu.

Según reporta Deadlin, la actriz de “Lizzie McGuire” se centrará en “Sophie”, una mujer que está contándole a su hijo la historia de cómo conoció a su padre, catapultando la trama al año 2021, donde la protagonista y su grupo de amigos están en una era de autodescubrimiento, definiendo lo que quieren ser en la vida y cómo enamorarse en una era de aplicaciones de citas y opciones limitadas.

Hasta el momento, se desconoce si este proyecto se relacionará con los personajes de “How i met your mother” de alguna manera, pues Hulu ha mantenido en secreto algunos de sus detalles.

La nueva serie proviene de los co-showrunners de "This Is Us" y los co-creadores de "Love, Victor", Isaac Aptaker y Elizabeth Berger, quienes se desempeñan como escritores y productores ejecutivos.

Los creadores de “How I Met Your Mother”, Carter Bays y Craig Thomas, también están a bordo como productores ejecutivos.

Además de ser protagonista, Duff también será productora junto a Adam Londy.

"He tenido mucha suerte en mi carrera al interpretar algunos personajes maravillosos y estoy deseando asumir el papel de Sophie", dijo Hilary en un comunicado.

“Como gran fan de 'How I Met Your Mother', me siento honrada e incluso un poco nerviosa de que Carter y Craig me confiaran la secuela de su bebé. Isaac y Elizabeth son brillantes y no veo la hora de trabajar junto a ellos y toda su genialidad. Estoy entusiasmada por aquí para unirme a las familias de Hulu Originals y 20th. ¡Me doy cuenta de que estos son zapatos grandes para llenar y estoy emocionado de poner mis 6 ½'s allí! "

“How i met your mother” se emitió en CBS durante nueve temporadas y más de 200 episodios entre 2005 y 2014. La serie fue protagonizada por Josh Radnor, Cobie Smulders, Neil Patrick Harris, Jason Segel y Alyson Hannigan. Bob Saget proporcionó la voz del narrador, una versión anterior del personaje de Radnor, Ted Mosby.