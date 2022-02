José Trinidad Marín, padre de Chiquis, Rivera podría salir de prisión este año

ESTADOS UNIDOS.- Si bien la carrera de Jenni Rivera tuvo un notable éxito en el mundo de la música, el éxito de la cantante se vio ensombrecido por los difíciles momentos que atravesó a lo largo de su vida. Uno de ellos fue el abuso sexual del que fueron víctimas dos de sus hijas, Jacqie y Chiquis Rivera, a manos de su padre.

El primer esposo de la Diva de la Banda, José Trinidad Marín, se encuentra en prisión cumpliendo una condena de 31 años luego de haber sido encontrado culpable de abuso sexual contra las hijas de la cantante y su hermana menor, Rosie, cuando aún eran niñas.

Sin embargo, el también llamado Trino podría quedar en libertad este año pues las leyes de California podrían beneficiarlo para que cumpla su condena en libertad condicional. Así informaron los conductores del programa El Gordo y la Flaca.

El analista legal Vance Owen se presentó en el programa como invitado especial y explicó que cuando un preso cumple la mitad de su sentencia con buena conducta dentro de la prisión, una “doctrina elaborada” le brinda el beneficio de tener libertad condicional, según el código penal del estado.

Por esta razón, José Trinidad Marín podría salir de la cárcel este año ya que cumple 15 años y medio dentro de la prisión, lo cual es la mitad de su condena. Sin embargo, todo depende del proceso que lleven sus abogados por lo que hasta el momento no se sabe si su equipo legal está considerando la posibilidad de que concluya su condena en libertad condicional.

José Trinidad prófugo de la justicia

El primer esposo de la cantante grupera estuvo prófugo de la justicia por 9 años, ya que cuando se dio a conocer el caso de abuso contra las menores, se dio a la fuga. Sin embargo, en 2006 fue detenido y enfrentó un juicio en el que finalmente se determinó que pasaría 31 años de prisión sin libertad condicional por los delitos cometidos.

Según declaró Chiquis Rivera ella no mantiene ningún tipo de contacto con su padre, aunque en una ocasión intentó acercarse a él mientras permanecía en prisión, pero las autoridades le negaron la petición. “Yo hice una aplicación para ir a verlo y platicar con él frente a frente, pero no me aceptaron yo creo porque soy la víctima del caso, no sé”, contó.

Cabe recordar que en 2010 y después en 2013, Trinidad solicitó la libertad condicional, a la corte en California argumentando su buena conducta en la prisión; sin embargo, le fue negada la petición y se determinó que continuara tras las rejas. Por esta razón, es posible que el prisionero solicité una vez la salida de la cárcel.