José Ron responde a la pregunta de su pasado amoroso con Livia Brito

Ciudad de México.- El actor José Ron hizo presencia en el foro del programa Hoy para promocionar el final de la telenovela “La Desalmada” que protagoniza junto a Livia Brito, sin imaginar que de nueva cuenta, hablaría de su pasado amoroso con la cubana.

Después de que Andrea Legarreta y Galilea Montijo lo recibieran para comentar sobre su participación en el drama, además de ver algunas imágenes de la trama, José cometó: “Muy padre trabajar otra vez con Livia, creo que al público le ha gustado vernos juntos nuevamente, tenemos una química muy bonita y bueno reencontrarnos también fue una parte linda de este proyecto”.

Aun así, Andrea no pudo quedarse con la duda y comentó: “oye, pero ya de verdad, si me da morbito pensar… o sea, cuando fueron novios, y se amaron y todo, bueno no sé si se amaron o se quisieron, y se besaban sus bocas normales, como de novios pues, y luego pasan los años, y cada uno tiene sus historias, pero ¿no pasa nada?, ¿si logras como desconectar a la persona de…?”.

¿Fueron novios?

Inmediatamente Ron replicó:

Bueno mira, uno: no fuimos novios, o sea, salimos, no fuimos novios, y bueno, queda ahí eh… no sé, aprovechamos la química, la buena onda de llevarnos bien, y al final creo que la química está ahí en la pantalla, en los personajes, y el público lo ha recibido también de buena manera”

Finalmente, Galilea interrumpió al artista para expresarle que en este momento tiene una novia muy guapa y él recalcó la belleza de su actual pareja, la presentadora Luciana Sismondi.

Livia Brito y José Ron se conocieron durante las grabaciones de la telenovela “Muchacha italiana viene a casarse”, tal fue la unión que se veía a cuadro que los espectadores estaban seguros que había un romance entre ellos.

Tiempo después trascendió que estuvieron saliendo por un tiempo, pero una supuesta infidelidad de la actriz con el cantante Lenny de la Rosa fue lo que terminó con su relación.