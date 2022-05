José Manuel Figueroa revela que Ana Bárbara le robó varias canciones: "Estaba enamorado"

MÉXICO.- Ana Bárbara y José Manuel Figueroa se han enfrentado con fuertes declaraciones en los medios de comunicación desde marzo, luego de que el cantautor señalara a la cantante de robarle la canción “Fruta prohibida”. El conocido tema está registrado a nombre de Altagracia Ugalde Mota, nombre real de la artista, pero el hijo de Joan Sebastian asegura que él la escribió.

Ana Bárbara se defendió de esta acusación asegurando que es totalmente falsa y calificando de machista a su expareja por querer quitarle el crédito a ella. Sin embargo, en un encuentro con la prensa recuperado por el programa Hoy, José Manuel Figueroa aseguró que son varias canciones las que ha plagiado la artista.

“Le he estado buscando, porque quiero grabar el tema, quiero recuperar mi obra, recuperar el crédito y se me hace válido, no le veo ningún problema. Yo ya estoy juntando mis pruebas, mis testigos. […] Son diferentes temas, al menos tres”, comentó el compositor.

Sin embargo, no entró en detalles sobre las canciones a las que se refiere, ya que no tiene permitido hablar al respecto públicamente mientras se reúnen las pruebas y los testigos para armar la demanda en contra de la cantante.

Se aprovechó de que estaba enamorado

Por otra parte, el compositor explicó que no reclamó sus derechos en su momento porque estaba tan enamorado de la intérprete de “Bandido” que pasó por alto la etapa del registro. Según afirma, Ana Bárbara notó el cariño de su entonces pareja y se aprovechó de esto.

“La estupidez más grande que he cometido en mi carrera ha sido que, muy enamorado, le he mandado canciones inéditas a las mujeres de las que estoy enamorado, a las que quiero conquistar. Créanme que no registro mis canciones antes de mandárselas a un ser humano que amo”, declaró.

"La más inteligente fue ella porque se vio tan hábil para registrarla", agregó el cantautor. Ana Bárbara también ha dicho tener sus papeles en orden, por lo que, se asume, está preparada para llevar el caso a la corte.