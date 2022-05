Joan Sebastian la tocó cuando era niña; Marisol Castro confiesa haber sufrido abuso sexual por parte del cantante 

MÉXICO.- Marisol Castro, una cantante que comenzó su trayectoria musical desde los 11 años de edad, dio su confesión recientemente en un programa en YouTube de cómo fue víctima de abuso por parte de Joan Sebastian, cantante fallecido en julio de 2015 a causa de cáncer.

Según el testimonio de Marisol, tenía solamente 14 años cuando se convirtió en una víctima del artista. Esto ocurrió cuando debutó con Sebastian en la arena Nuevo Laredo; nunca esperó que después de presentarse con “El poeta del pueblo” en el escenario, todo terminaría siendo una pesadilla en su camerino.

Su miedo estaba presente a medida de que pasaba ese horrible momento con el cantante e incrementaba al imaginar qué reacción tendría su madre cuando le contara lo sucedido. De hecho, la cantante recuerda que su mamá entró repentinamente en el camerino y que lo peor de todo fue que la culpó por todo.

Estaba con la falda subida, despeinada; mi mamá me jaloneó y a partir de ese hecho yo cambié mucho; ella empezó a tener conflictos conmigo porque me decía ‘que tú vayas a ser coqueta, sexy, pero afuera de aquí, eso es muy distinto’, me dijo que no me podía dejar sola ni un ratito”, mencionó Marisol.