José Joel y Marysol Sosa en pelea por la herencia de José José

MÉXICO.- La herencia de José José sigue causando controversia entre sus familiares, pues recientemente una revista de circulación nacional confirmó que los herederos del cantante están distanciados debido a desacuerdos sobre cómo se repartirán el dinero y las regalías.

Después de que Anel Noreña confirmara que ella es la heredera universal del Príncipe de la canción y que repartiría la cantidad entre sus hijos, iniciaron las diferencias por la forma en la que se hará la distribución, provocando el distanciamiento entre los hijos el intérprete.

De acuerdo con la famosa revista de espectáculos TVNotas, el proceso de la herencia está en su última etapa por lo que se espera que en los próximos días Anel y sus hijos reciban la fortuna que les dejó el intérprete de “Gavilán o paloma”. Según se detalla, la familia recibirá 12 millones de pesos por el cobro de las regalías, de los cuales la mitad irá a los bolsillos de Noreña.

Son embargo, la polémica surgió porque la otra mitad no se distribuirá equitativamente entre los hijos, pues José Joel recibiría un mayor porcentaje, por lo que Marysol manifestó su desacuerdo.

“De los 12 millones que van a recibir, la mitad de esas regalías son para Anel, y la otra mitad se las repartirán entre José y Marysol, pero sé que Pepe recibirá más porcentaje; no me preguntes por qué, pero así lo quiso Anel, y, obvio, sembró discordia entre ellos, por eso Marysol no les habla”, dijo una fuente anónima a la revista.