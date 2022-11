José Eduardo Derbez confiesa que su padre sufrió de depresión tras su accidente

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de que el actor Eugenio Derbez sufriera un accidente aproximadamente hace cuatro meses, mientras jugaba con un aparato de realidad virtual, lo cual le provocó unas lesiones graves en su hombro derecho.

En esta ocasión, uno de sus hijos, José Eduardo, reveló que después de este aparatoso accidente, Eugenio estuvo sufriendo de depresión por todo lo sucedido y no pudo llevar su vida con normalidad.

A pesar de que la familia muy al principio se mantuvo bastante hermética con respecto a los motivos por los que el famoso tuvo que ser hospitalizado, un tiempo después revelaron que Eugenio había tenido unas fracturas en el cuerpo al caer por las escaleras.

"Faltando un día para regresar a mi casa, en un pueblito de Georgia, mi hijo me dijo: oye papá, vamos a jugar realidad virtual", en fin me convenció, me lo puse (el visor) y tuve este accidente. (En el juego) Yo estaba como en un edificio de 100 pisos y tenía que estar parado en una tablita, entonces me tropiezo y me caí. Para mi cerebro no coincidía lo que estaba viendo con lo que estaba pasando, entonces no reaccioné como debía y me caí por unos escalones", contó el actor anteriormente.