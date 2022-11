José Eduardo Derbez revela reacción de su madre a la boda falsa con Eugenio Derbez

Ciudad de México.- José Eduardo Derbez compartió la reacción de su madre, Victoria Ruffo a una escena donde se comparte la historia de sus padres en la obra llamada "La Clase".

Mi mamá la ha visto yo creo que unas siete veces o más y yo creo que mi mamá es un público increíble, se divierte muchísimo cada vez que viene, es la que más escuchamos que se está riendo”

contó el artista en entrevista para el programa De Primera Mano.

Boda Falsa

A pesar de que el tema de la boda falsa entre Eugenio Derbez y Victoria provocó en su momento una gran controversia, de acuerdo con el hijo de ambos, las cosas han cambiado para bien, sobre todo con la reconocida actriz.

“No hombre, mi mamá bromeamos muchísimo con eso, con la boda falsa, con que si eso, mi mamá y yo bromeamos mucho con esas cosas y no nos andamos yendo por tonterías”, dijo José Eduardo completamente relajado.

Con relación a si la visita de sus padres en el teatro lo ponen nervioso, el también presentador de televisión aseguró:

“Siempre, siempre que mis papás me han llegado a ir a ver al teatro siempre impone, cada función un poquito menos porque ya te vas como acostumbrando, luego aparte ama la obra, y entonces le echamos más ganitas, es lo máximo mi madre y yo la admiro y la quiero muchísimo”.

Afición a los ataúdes

Debido a que José Eduardo Derbez en ocasiones es señalado por ser el hijo de Eugenio con más peso, el actor confesó que, pese a ello, no es muy adepto a hacer ejercicio para estar en forma.

“Fíjate que soy muy huev*n para el ejercicio, pero depende, porque siempre que he intentado, me gusta cuando llego ahí, pero mi bronca es levantarme, ponerme la ropa y llegar ahí. Y luego si pones como cosas de hacer ejercicio en tu cuerpo terminan de perchero ¿no?, entonces pues no. Ya está muy así de… bueno, es que todavía hay mucho hate (ataques) en redes”, declaró.

Finalmente, el hijo de Victoria y Eugenio habló de su afición por los ataúdes y manifestó que entre sus planes está adquirir otro por una poderosa razón.

“Fíjate, mi ataúd está ahí desde siempre, yo lo amo y me encanta, pero porque me gustan las cosas góticas y no, mi plan es conseguir un ataúd un poquito más grande, más amplio, para poder hacer de todo ahí. Es que dos personas no caben ahí, entonces quiero uno donde quepan dos personas para poder… entrar bien”, remató.