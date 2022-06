Jesús Ochoa anuncia proyectos con AMLO, a quien llama "líder supremo de este país"

MÉXICO.- Jesús Ochoa estuvo alejado de redes sociales por poco más de un mes y en las últimas horas reapareció para anunciar que está trabajando en varios proyectos personales de la mano del presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien llamó “líder supremo de este país”.

Durante la tarde del pasado 27 de junio el actor publicó un mensaje en su cuenta de Twitter donde explica el motivo de su ausencia y anuncia los proyectos que prepara para el futuro.

Anduve ausente, pero no me fui. Me estoy preparando para varios proyectos que vienen, algunos de ellos con el apoyo de nuestro hermano presidente Andrés Manuel López Obrador, líder supremo de este país”, escribió.