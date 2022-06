Mañanera de AMLO: Hospital General de Especialidades en Hermosillo estará abierto al público a partir de septiembre; “yo no puedo quedar mal”: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (GH).-El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que el nuevo Hospital General de Especialidades de Hermosillo entrará en operación al público en septiembre, luego de que en su última gira por la entidad se diera como fecha el 15 de ese mes.

Grupo Healy le preguntó al mandatario sobre si sigue en pie que opere a partir del 15 de septiembre y los avances que se tienen hasta el momento para su apertura al público.

Ayer tuvimos una reunión con todos los integrantes del sector Salud y estábamos haciendo un recuento de compromisos para que empiecen a funcionar hospitales, como es el caso del hospital de Hermosillo que le hace falta sobre todo personal especializado y terminar de resolver problemas de carácter administrativo, hicimos el compromiso de septiembre y lo vamos a cumplir”, dijo.

“No puedo quedar mal”: AMLO

López Obrador precisó que “yo no puedo quedar mal” y si se hizo el compromiso de que iniciará en septiembre, será ese mes.

“Yo no puedo quedar mal. Desde luego es la atención médica a la gente: si digo en septiembre va a estar funcionando, pues no es de echarle la culpa a nadie; las autoridades que se fueron no compraron los equipos o no fueron buenos administradores, lo que sea, tenemos nosotros que cumplir y eso se los plantee ayer”, indicó.

Zoé Robledo Aburto, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informó que la semana pasada trabajó con el gobernador Alfonso Durazo Montaño, sobre el tema del hospital.

“Y están en algunas cuestiones mínimas de infraestructura, pero el compromiso es estar en septiembre operando ese hospital. Es un hospital que sustituye al anterior Hospital General de Hermosillo, pero es más grande y tiene más, sino que crezca y realmente pueda dar todos los servicios”, explicó.

Zoé Robledo Aburto, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social. Foto: Especial

Robledo Aburto agregó que hace falta por resolver la contratación de todos los especialistas necesarios para la operación del hospital, pues será más grande en el número de especialidades médicas que el viejo.