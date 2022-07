Jenni Rivera: La "Chiquis" muestra video de su madre juguetona y dedica emotivas palabras

CIUDAD DE MÉXICO.- El día de hoy hubiera cumplido 53 años Jenni Rivera, cantante que murió en un trágico accidente aéreo el 9 de diciembre de 2012.

En redes sociales fue recordada por su variedad de fans que aún honran su memoria, así c como por sus hijos, pero especialmente destaca el mensaje de su hija "Chiquis", quien compartió un video donde Jenni se muestra divertida y juguetona, presumiendo busto y sacando sonrisas por su carisma.

La Chiquis escribió un conmovedor mensaje dedicado a su madre como la descripción del video que ya ha conseguido llenarse de corazones y mensajes de cariño a la memoria de su madre.

Mi hermosa mami, Te extraño con todo mi ser. Este video muestra tu esencia… ¡mamá mía! Y me recuerda cómo el mundo simplemente no es lo mismo sin ti".

En el video, Jenni se muestra coqueta y juguetona, para luego hacer reír a quienes estaban a su lado y a quienes vieran el video, con un carisma típico de ella:

¿Qué onda? Hola... soy Jenni Rivera, no sé pa' qué me dieron esta cámara, pa' que yo me tomara videos sola; no me gustan los videos, me trauman, me tienen asustada, son malos y traicioneros", se le escucha decir.

Risas y emociones encontradas

Chiquis se mostró incrédula con que ya casi se cumple una década desde que su madre falleció y le agradeció haberle enseñado ser valiente, así como cada recuerdo, cada sonrisa y cada que le decía "princesa".

"No puedo creer que haya vivido casi 10 años sin ti. ¿Cómo llegué aquí? Es una locura cuando me siento y pienso en ello, pero sé que es la gracia y el favor de Dios lo que me tiene de pie hoy. Eso y la resiliencia que me inculcaste. ¡Gracias! Gracias por cada recuerdo. Cada sonrisa, cada abrazo, cada beso, cada "te amo princesa", cada lección, cada tarjeta que me diste expresándote, cada risa que compartimos juntos".

"Gracias por simplemente existir y ser mía. Hoy NOSOTROS te celebramos. Cualquiera que haya tenido el placer de estar en tu presencia, cualquiera que escuche tu música, te haya visto en la televisión y haya sido tocado por ti de alguna manera. No hay forma de olvidar la fuerza que fuiste y sigues siendo en este mundo, y en nuestros corazones. Feliz cumpleaños, mi Reina. Te amo, hoy y siempre".

El 26 de junio, Chiquis cumplió 37 años y, además de compartir fotos y videos de su festejo en bikini, posteó una foto de mamá.

