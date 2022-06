Jenni Rivera tendrá su propia estrella en el Paseo de la Fama.

Tijuana, Baja California.- Jenni Rivera tendrá su propia estrella en Los Ángeles. Tras 10 años del accidente que le quitaría la vida, sigue siendo recordada y ahora será conmemorada por su trayectoria musical entre los artistas seleccionados este 2023 por Hollywood Walk Of Fame.

Por ello, la página oficial de la cantante reconoció su esfuerzo para llegar tan lejos y agradeció el apoyo de sus fieles admiradores.

"Dios me creó... mis padres me crearon... pero mis fans me HICIERON. Estoy eternamente agradecida...", dice el comunicado.

"Del Teatro Ford al Paseo de la Fama… ¡Nos enorgullece anunciar que Jenni Rivera recibirá su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood como parte de los homenajeados de 2023!", concluyeron.

Otros seleccionados para ser homenajeados

Asimismo, en esta misma categoría de grabación, se le otorgará una estrella a los Jonas Brothers, Marc Anthony, Sheila E, Lenny Kravitz, Charlie Wilson, Blake Shelton e Irving Azoff.

Ademas en otras categorias resaltan el nombre del actor de Rápidos y Furiosos, Paul Walker, la acriz de La Anatomía de Grey, Ellen Pompeo y otros famosos en el medio.

¿Dónde se ubica?

Las estrellas serán colocadas en Hollywood Blvd. desde Gower hasta La Brea y en la calle Vine desde Sunset hasta Yucca.

Aún se desconoce cuando se realizará el homenaje pero a partir del aviso se tiene dos años para poder ver estos homenajes en el paseo.