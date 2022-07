Susana Dosamantes: Las emotivas palabras de Paulina Rubio tras la muerte de su madre

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego del fallecimiento de la actriz Susana Dosamantes, estrella destacada del cine y la televisión, su hija, la famosa cantante Paulina Rubio, compartió con sus seguidores su manera de sentir en estos momentos difíciles.

Fue a través de Instagram que la cantante mencionó estar destrozada por la noticia de la partida de su madre, pero asegurando de igual manera que Dosamantes está en un lugar mejor y llena de paz.

De igual manera, su agradecimiento hacia el personal médico que atendió a la querida actriz fue notorio y lo hizo ver en la misma publicación:

La cantante siempre fue muy cercana a su madre, pues, aunque Dosamantes saltó a la fama desde muy joven, siempre veló por sus hijos, Paulina y Enrique. En la cuenta de instagram de la actriz se puede observar el amor que sentía por ambos, así como por sus nietos.

En entrevista con Yordi Rosado, Paulina compartió la admiración que sentía por su madre y cómo esto influyó para que ella se convirtiera en una gran artista.

Desde que me di cuenta de que ella salía en la televisión, la admiraba muchísimo [...]Quería ir con ella, quería vestirme como ella [...] Siempre fui fan de mi madre", expresó.

Además, compartió que una de sus anécdotas favoritas de su ahora fallecida madre, fue cuando ella tuvo un accidente en la escuela y Dosamantes llegó personificada de Aimée, el papel que interpretó en la novela "Corazón Salvaje".

Me encantó que mi mamá llegara así por mí y me llevara al hospital... Eso me hace sentir como que la amo más".