Jason Momoa comienza rodaje de "Aquaman 2" y revela un cambio de imagen

INGLATERRA. – “Aquaman and the Lost Kingdom”, ya comenzó su rodaje, por lo que los fans de la exitosa película no podrían estar más contentos al enterarse de las noticias que se han revelado hasta el momento por el nuevo proyecto; Sin embargo, hay otros que no se muestran tan felices, pues están en desacuerdo con la participación de Amber Heard en el proyecto, incluso han amenazado con “boicotear” el estreno de la próxima cinta.



A pesar de esto, el rodaje sigue en pie, y los planes por poner en marcha la grabación de la nueva cinta no se han detenido, por el contrario, siguen su camino.

Sobre ello, el actor, escritor, productor y director estadounidense, Jason Momoa, quien interpreta la protagonista de la película anunció su llegada a Inglaterra para comenzar la producción de “Aquaman and the Lost Kingdom”.



El mensaje de Jason Momoa



Por medio de sus redes sociales, Momoa bromea con sus seguidores y anuncia que, al parecer, tendrá que cambiar el color de su cabello a rubio para la segunda entrega de Aquaman. Donde también se dice estar emocionado por comenzar las grabaciones bajo la dirección de James Wan.



Por fin estoy en Inglaterra, hace sol, se está genial y voy a empezar Aquaman 2 mañana. Es el último día que seré castaño, teñirán mi cabello de rubio, se supone que así va a ser más divertido, no lo sé, ya veremos. Pero estoy emocionado por ver al elenco, a la producción, a todos mis amigos. Los amo y los extraño y gracias por el apoyo”, compartió el actor.



“Aquaman and the Lost Kingdom” llegará a los cines en 2022 y se encuentra en producción desde hace un par de semanas. Si bien, aun no se tiene mucha información sobre el argumento de la nueva película, se espera que este gire en torno a la Ciudad Oscura.



Por su parte, su compañera de elenco, Amber Heard, se encuentra practicando sus acrobacias para interpretar a Mera, pues compartió un corto video en redes sociales, en el cual muestra un poco de su entrenamiento para mejorar su flexibilidad.