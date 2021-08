Jason Momoa califica como “desagradable” a una pregunta que le hicieron sobre “Game of Thrones”

LOS ÁNGELES, California. – El actor estadounidense, Jason Momoa, conocido por ser “Aquaman” en la película homónima de DC Films y Warner Bros, comenzó su carrera hace ya bastantes años, misma que impulsó gracias a su participación en la famosa serie “Game of Thrones”, interpretando a Khal Drogo, al lado de Emilia Clarke.



En una entrevista reciente, el actor de 42 años fue interrogado sobre una “escena fuerte” que le tocó protagonizar y tuvo una reacción “inesperada” al contestar la pregunta.

Sobre ello, el periodista David Marchese le preguntó a Momoa sobre sus pensamientos acerca de la escena que hizo al lado de Emilia Clarke, en la que su personaje agredía sexualmente al de ella. Además, el periodista le preguntó si hoy estaría dispuesto a volver a filmar aquella escena.



La respuesta de Jason Momoa



Bueno, era importante representar a Drogo y su estilo. Estás interpretando a alguien que es como Gengis Khan. Fue algo muy, muy, muy difícil de hacer. Pero mi trabajo era interpretar algo así, y no es algo agradable, pero es lo que era ese personaje. No es mi trabajo decir: ´¿No lo haría?´ Nunca me cuestionaría realmente sobre: ´Te arrepientes de haber interpretado un papel?´. Lo pondré de la siguiente manera: Ya lo hice y no volvería a hacerlo”, aseguró Momoa.



Posteriormente, y al terminar la entrevista, Jason no dudó en hacerle saber al periodista lo “incómodo” que se sintió con su pregunta, pues le dijo que había sido “desagradable”:



“Cuando mencionaste Game of Thrones, dijiste cosas sobre lo que está sucediendo con mi personaje y si lo volvería a hacer. Me quedé con la boca abierta cuando me preguntaste eso. Simplemente es de mal gusto culparme de eso a mí o decir lo cambiaría. Como si un actor tuviera siquiera la opción de hacerlo. Realmente no se nos permite hacer nada. Hay productores, guionistas, directores y no puedes entrar y decirles: ´No pienso hacer eso, porque eso no está bien visto ahora mismo y no encaja con el clima político´. Eso nunca sucede. Así que es una pregunta desagradable. Sólo quería que lo supieras”, concluyó Jason Momoa.