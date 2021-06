Emilia Clarke reaviva el misterio de la taza de café de "Game of Thrones"

ESTADOS UNIDOS.- Fue durante una entrevista digital de Skimm, Texting Whit, Clarke, quien interpretó a Daenerys Targaryen en la serie de HBO, se dirigió a esa infame taza de café de papel que fue vista por fanáticos con vista de águila frente a la reina durante una fiesta en Winterfell en "The Last de los Stark".

Clarke sacó el tema ella misma cuando se encontró respondiendo una pregunta sobre su bebida matutina preferida durante el episodio Texting With , que EW tiene una mirada exclusiva a continuación.

"No es starbucks, un spoiler", dijo. "Voy a decirlo de nuevo para que conste: no fue mío. Mirándote Dan Weiss", afirmó Clarke.

Weiss, productor ejecutivo de GOT junto a David Benioff, aclaran que no se atribuye el mérito de la bebida caliente a un extracto del libro de James Hibberd, "Fire Cannot Kill a Dragon".

"Había visto ese disparo mil veces, y siempre estamos mirando sus caras o cómo se sentó el disparo con los disparos a cada lado", dijo Weiss en el libro.

Para los seguidores de la serie de HBO no pasó por alto el sencillo detalle de un vaso de café sobre la mesa frente a la reina.

"Sentí que éramos los participantes en un experimento de psicología, como en el que no ves a los gorilas corriendo en el fondo porque estás contando las pelotas de baloncesto. Cada producción que ha existido alguna vez tuvo cosas como esta. Puedes ver un equipo miembro de Braveheart ; hay un actor que lleva un reloj de pulsera en Spartacus . Pero ahora la gente puede rebobinar las cosas y todo el mundo está hablando entre sí en tiempo real. Así que una persona vio la taza de café, la rebobinó y luego todo el mundo lo hizo ", afirmó Weiss.



Se pasan la bolita de uno a otro, o el café

Dicho esto, anteriormente, durante una visita a The Tonight Show de NBC protagonizada por Jimmy Fallon en octubre de 2019, Clarke en realidad eligió a otro compañero de reparto: Conleth Hill, quien interpretó a Lord Varys.

"Aquí está la verdad. Tuvimos una fiesta antes de los Emmy recientemente, y Conleth [Hill], ¿de acuerdo? Él interpreta a Varys. Está sentado a mi lado en esa escena. Me lleva a un lado y me dice: 'Emilia, he Tengo que decirte algo. Tengo que decirte algo, amor. La taza de café era mía. Era suya. Era la taza de café de Conleth. Él lo dijo ", le dijo a Fallon.

HBO ve el lado amable del error

Otros, sin embargo, como Sophie Turner , quien interpretó a Sansa Stark, visitaron Fallon y sugirieron que era de Clarke.

No importa de quién fuera, la taza se eliminó rápidamente de la escena, y HBO emitió una declaración al mismo tiempo: