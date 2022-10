James Cameron arremete contra personajes de Marvel y DC

ESTADOS UNIDOS.- Durante una entrevista en promoción de Avatar: The Way of Water con The New York Times, el director James Cameron explicó la psicología y el desarrollo narrativo de sus personajes, en contraste con la primera película de la franquicia, y arremetió contra las franquicias de superhéroes más grandes en la actualidad.

Zoe y Sam son padres ahora, 15 años después. Así que para mí, como padre de cinco hijos, pienso: ¿Qué pasa cuando esos personajes maduran y se dan cuenta de que tienen una responsabilidad más allá de su propia supervivencia?, se preguntó el director.

Sin embargo, Cameron hizo una comparación entre sus personajes y los superhéroes de las películas de Marvel y DC Comics. El director de Titanic enfatizó que dichos personajes no poseen profundidad y que su desarrollo personal es casi nulo.

No importa la edad de los personajes, todos actúan como si estuvieran en la universidad. Tienen relaciones pero en realidad no las tienen. Nunca cuelgan las espuelas por sus hijos. Las cosas que realmente nos arraigan y nos dan poder, amor y un propósito, esos personajes no lo experimentan, y creo que esa no es la forma de hacer películas, sentenció.

Más voces dentro de la industria han realizado críticas similares

James Cameron no es el primero en enfatizar la supuesta carencia cinematográfica y dirección narrativa en el cine de superhéroes. El reconocido director estadounidense Martin Scorsese declaró que las películas de superhéroes son más como "parques de diversión en lugar de propias experiencias cinematográficas".

En consecuencia, algunos aficionados del género arremetieron contra el director por considerar que sus comentarios eran elitistas, mientras que otros respetaron la opinión de Scorsese pues es uno de los directores con más carrera y mejor valorados en todo Hollywood.

