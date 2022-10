Fans de DC Comics piden a Zack Snyder de vuelta

CIUDAD DE MÉXICO.- El universo cinematográfico de DC Comics ha vuelto a estar en la misma tras el estreno de la nueva cinta protagonizada por Dwayne Johnson, "Black Adam", pues el recibimiento por parte de la crítica no ha sido el mejor.

Sin embargo, acostumbrados a las críticas negativas, los fanáticos del universo de DC han mostrado su rechazo a tal recibimiento, pues la aceptación del público ha sido de un 89 por ciento con más del mil comentarios.

Durante esta polémica, miles de fans se manifestaron en redes sociales para expresar su deseo de ver de regreso al director Zack Snyder con el hashtag "#BringZackSnyderBack". No obstante, esta no es la primera vez que los fans muestran apoyo al directo ya que en 2017 crearon el movimiento "Release The Snyder Cut" que buscaba permitir a los fans y al director ver la versión original de "Justice League".

Zack Snyder tenía un plan para el universo cinematográfico de DC

En 2013, Zack Snyder se encargó de dirigir "Man of Steel" y, tres años después, en 2016 estrenaría a modo de secuela "Batman v Superman: El amanecer de la justicia" para seguir desarrollando el universo cinematográfico. Sin embargo, la película fue blanco de muchas críticas y el estudio intentó cambiar su visión hasta que al final fue reemplazado por Joss Whedon en la infame "Justice League" del 2017.

Pese a la división de opiniones hay algo que el público de DC comics tiene en claro, la aportación del director Zack Snyder al universo cinematográfico de DC. El director era el único que tenía un plan a seguir y que diferenciaba a DC de Marvel. Incluso mencionan que "Black Adam" es una vuelta a los orígenes de ese plan y que el regreso de Snyder podría exponenciar lo mejor de la película de Dwayne Johnson.

La petición, además, viene reforzada por el anuncio de Walter Hamada dejando la presidencia de DC Films. Hamada, según diversos medios e involucrados en la producción, fue uno de los principales retractores de Snyder, por lo que su ausencia podría facilitar el regreso del querido director.

