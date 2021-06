Jameela Jamil actuará en la serie “She Hulk” de Disney Plus

ESTADOS UNIDOS.- Gran sorpresa ha causado la actriz británica Jameela Jamil, al revelarse que será una de las villanas principales en la serie “She Hulk”, de Disney Plus, según reveló la revista Variety.

El medio estadounidense detalló que la actriz, de 35 años de edad, interpretará a la supervillana “Titania”, personaje que posee una fuerza increíble y que es una de las rivales frecuentes de “She Hulk”.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Se sabe que Tatiana Maslany será quien interprete a "Jennifer Walters", prima de “Bruce Banner”, quien hereda sus poderes de “Hulk” después de recibir una transfusión de sangre del personaje.

Una de las diferencias entre ambos personajes es que en vez de convertirse en “Hulk” cuando se enfurece, como lo hace “Bruce”, “Jennifer” es capaz de retener la mayor parte de su personalidad, inteligencia y control emocional, lo que la hará tener constantes enfrentamientos con “Titania”.

Jameela Jamil conocida por su papel de “Tahani Al-Jamil” en la serie de comedia de fantasía de NBC, “The Good Place” y por ser presentadora del programa de juegos nocturno de TBS, “The Misery Index” y juez del programa de competencia de telerrealidad, “Legendary”.



OTROS PERSONAJES

A pesar de que no se han confirmado los personajes que saldrán en “She Hulk” ni los actores que los interpretarán, se rumora que los que lideran el elenco de la que se espera una exitosa serie son:

Renée Elise Goldsberry, Ginger Gonzaga, Tim Roth y Mark Ruffalo; este último repetirá el papel de “Bruce Banner” en la serie.

Se dice que Kat Coiro será la directora de producción, además de la productora ejecutiva de la serie de Marvel Cinematic Universe en Disney Plus.

Las series del Universode Marvel que ha creado Disney Plus son: "WandaVision", "The Falcon and The Winter Soldier" y "Loki", además de "Secret Invasion", "Moon Knight", "Ms. Marvel” y “Hawkeye”.