Kat Coiro podría ser directora y productora ejecutiva de ''She-Hulk''

ESTADOS UNIDOS.- Kat Coiro está en conversaciones para unirse como directora principal y productora ejecutiva de "She-Hulk”, la próxima serie para Disney Plus de Marvel Studios. Ella dirigirá el piloto y otros episodios de la serie, uniéndose a la showrunner Jessica Gao.

Cabe recordar que Kevin Feige anunció por primera vez "She-Hulk" el año pasado durante la exposición de fans de D23 en Anaheim, California, parte de una sólida serie de series que el estudio está produciendo para el servicio de transmisión de Disney.

"Falcon and the Winter Soldier", "WandaVision", "Loki" y la serie animada “¿What if ...?" ya se encuentran en varias etapas de producción: las tres primeras se retrasaron debido a la pandemia de COVID-19. Junto con "She-Hulk", Marvel Studios también está desarrollando "Hawkeye", "Ms. Marvel ”y“ Moon Knight ”para Disney Plus.

"She-Hulk" ha sido durante mucho tiempo una de las favoritas de los fanáticos de Marvel Comics desde que apareció por primera vez en 1980. La historia gira en torno a Jennifer Walters, prima de Bruce Banner que hereda sus poderes de Hulk después de recibir una transfusión de sangre de él. Sin embargo, a diferencia de Bruce, cuando se desmorona, Jennifer sigue siendo en gran medida la misma persona, solo que más grande, más fuerte y mucho más verde.

Dadas las habilidades de comedia combinadas de Coiro y Gao, y el hecho de que durante el día Jennifer trabaja como abogada, parece que "She-Hulk" podría proporcionar a Marvel Studios un vehículo perfecto para una dramaturgia legal aplastante.