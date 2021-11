Isabella Castillo revela detalles de su rompimiento con Matías Novoa

Ciudad de México.- Isabella Castillo habló sobre su separación de Matías Novoa, luego de permanecer casados solo dos años.

La actriz reveló algunos detalles de su rompimiento con el actor tras haber contraído nupcias en el año 2019.

Ha sido un proceso difícil y doloroso. Estoy recalculando, adaptándome a dejar las costumbres, pero es así. Hay que vivirlo, crecer y salir adelante”, explicó Castillo.

Matías Novoa pidió poner fin a su relación

A casi 15 días de que los artistas confirmaran su ruptura, en esta ocasión la actriz cubana-estadounidense confesó en entrevista para la revista People que Novoa fue quien le pidió poner fin a su romance.

“Él tomó la decisión. Fue duro de escuchar. Pero si fue así, es porque Dios tiene otros planes para los dos”, dijo la también modelo al ser cuestionada sobre quién tomó el primer paso.

De la misma manera, la joven de 26 años manifestó que no se esperaba una petición de este tipo, pues ambos estaban en planes de mejorar el lugar donde vivían.

Rompimiento repentino

“No lo veníamos platicando, de hecho, estábamos redecorando la casa en México, simplemente sucedió. Sí, quedamos en buenos términos. Tuvimos la madurez suficiente para que así fuera y de esa manera no arrastrar rencores ni malas energías que no llevan a ninguna parte”, detalló.

Y ante los rumores que aseguran su truene se debe a que Matías ha iniciado una relación sentimental con Michelle Renaud, la intérprete así reaccionó ante la pregunta de si hubo terceros en discordia.

“Por mi parte no, pero de igual forma soy de las personas que cree que nadie quita a nadie y estar hablando de terceros es algo que no me corresponde, ni creo que valga la pena”.

Isabella Castillo descarta reconciliación

Asimismo, la artista dejó en claro que en este momento descarta una reconciliación con Novoa, aunque no cerró del todo esta posibilidad. “Este mundo es muy raro y nada está escrito. Pero mi respuesta de hoy es ‘No’”.

Finalmente, Isabella Castillo no tuvo más que buenos deseos para su expareja. “Le deseo que sea muy feliz y que finalmente encuentre lo que ha estado buscando toda su vida”.