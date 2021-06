Matías Novoa da vida a Nicandro en '¿Quién mató a Sara'?

Tijuana, BC.- Es galán, es chileno, tiene 40 años de edad, y en 2020, Matías Novoa da vida a Nicandro en la serie “¿Quién mató a Sara?”, un thriller mexicano por Netflix que está dando de qué hablar.

“Nicandro es parte del grupo de amigos (Sara), el único que desapareció del mapa, porque los padres lo sacan después de lo ocurrido con ella, y deja la incógnita en la primera temporada.

“Pero ya en la segunda toma fuerza, cuando sabe que Alex sale de la cárcel, y viene a resolver esas dudas y ese pasado, de saber quién mató a Sara”, explicó.

Es una gran historia

En entrevista vía zoom para GRUPO HEALY, el chileno comentó que este papel le interesó por la gran historia que es, pero también por el debut para él dentro de la plataforma.

“Con este proyecto abríamos esta puerta, es un proyecto que tiene escenas claves, que no es el personaje principal, pero desenvuelve mucho y es importante para la historia.

“Yo entro con Netflix por primera vez y qué mejor que este proyecto tan exitoso”, consideró el chileno.

Matías Novoa, autocrítico con su trabajo

Dijo ser muy autocrítico de su trabajo, casi no le gusta verse, pues la misma exigencia, le hace lamentar no haber hecho muchas cosas, pero en la serie que protagoniza Manolo Cardona, fue una excepción.

“No me gusta verme mucho, porque me critico demasiado, porque podría ver hecho muchas cosas, pero prefiero evitarlo, pero ahora no aguanto y quise ver cómo había quedado todo el producto”, aseguró.

Nuevas oportunidades

México y Estados Unidos han sido donde países que le han abierto las puertas a su talento, y a la par del éxito de ¿Quién mató a Sara? Vienen nuevos proyectos ambiciosos.

A finales de 2021 Novoa estará al lado de Kate del Castillo, con quien trabajó en “Armas de Mujer”, una serie en español, la primera para la plataforma Peacock, en Estados Unidos.

“Estoy filmando otro proyecto de Netflix con Perro Azul, es una comedia romántica con la segunda temporada, y pues ya viendo mi trabajo de Sara, de alguna manera afectó positivo para abrirse puertas en Amazon y otras plataformas.

“El de Armas con Kate es para NBC en habla hispana para el público americano, hay una gran cantidad de producciones”, detalló.

Y para México tendrá un papel especial en la producción de Rosy Ocampo “Vencer el pasado” para julio, donde dará vida a Claudio y con el que abrirá las puertas en Televisa.