Irina Baeva asegura que críticas por su romance con Gabriel Soto han disminuido

Ciudad de México.- Irina Baeva y Gabriel Soto reaparecieron juntos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México después de pasar unos días de ensueño en Nueva York.

La pareja aprovechó su encuentro con los reporteros para seguir presumiendo su romance y asegurar que pese a todo su relación sentimental está mejor que nunca.

“No puedes dejar de vivir tu vida y disfrutar de las cosas y dejar de hacer las cosas solamente porque alguien va a opinar en la televisión o porque alguien va a decir cosas”, expresó la rusa manifestando que los señalamientos en su contra por su noviazgo con Gabriel han disminuido.

Ya no evade los cuestionamientos de la prensa

De la misma manera, confesó que ahora puede enfrentar los cuestionamientos de la prensa de otra forma, y por eso ya no los evade como en otras ocasiones. “Es mi vida, es la única que tengo, la estoy disfrutando y realmente creo que eso también lo he aprendido a lo largo de este tiempo y por eso ya no me pongo nerviosa cada vez que los veo”.

Por otra parte, Gabriel Soto dejó en claro que su demanda contra Laura Bozzo continúa, a pesar de que la peruana tiene otro proceso legal con las autoridades mexicanas.

Este tema es completamente aparte de lo que ella está enfrentando, este es otro juicio, es un juicio civil… el lunes les platicamos, nosotros ahí estaremos y ya les contaremos a ver qué procede. Estamos sentando precedentes con dos cosas importantes, no solamente en este juicio para precisamente ya marcar un respeto de lo que se puede hablar de una persona en televisión abierta o no, sin insultar, sin juzgar, sin utilizar groserías, palabras altisonantes”

Remató.