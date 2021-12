Ingrid Coronado desmiente que proceso legal con Charly López sea por abuso sexual

CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar de haber estado casados hace muchos años, parece ser que la polémica relación de Ingrid Coronado y Charly López jamas terminará.

Incluso el periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, se vio involucrado en el escándalo por presuntos actos de violencia de género que habría sufrido la conductora durante una emisión del programa "De primera mano".

Por su parte, la presentadora de TV Azteca concedió una entrevista para la prensa de "Venga la Alegría", donde desmintió que el actual proceso legal que interpuso contra su expareja se deba por un supuesto abuso físico que habría sufrido tiempo atrás, información que difundió el conductor de "Sale el Sol".

Yo puse una denuncia por violencia de género ahora, esos fueron precedentes que alguien más sacó, pero ese no es el motivo de mi denuncia, el motivo fue exclusivamente por las declaraciones de las últimas semanas y ya”, declaró Coronado.

Además de revelar detalles de las denuncias, Ingrid comentó que el actual enfrentamiento con Charly López se encuentre muy lejos de la presunta violación, aunque no desmintió que en algún punto de su relación haya sucedido.

Sin embargo, sobre su molestia, la presentadora aseguró que todo comenzó por la entrevista que dio el ex Garibaldi al programa de Imagen Entretenimiento junto a Gustavo Adolfo Infante, en donde reveló que Coronado le fue infiel en dos ocasiones, lo que sería el motivo principal por el que decidieron separarse tras durar seis años en matrimonio y con un hijo en común.

Captura de video

Las declaraciones del cantante no pasaron por alto para su ex pareja, quien no dudó en defender su integridad y buscar limpiar su imagen al interponer una denuncia. Incluso, fue a través de su cuenta de Twitter que la conductora compartió el comunicado oficial en el que aclaró cuáles fueron las aseveraciones que se expresaron sobre su persona.

El pasado 29 de noviembre de 2021, en el programa televisivo De primera mano, los señores Gustavo Adolfo Infante, Carlos 'Charly' N y otras personas, realizaron una serie de expresiones relativas a mi persona, a mi vida privada, mi reputación, mi vida familiar dignidad e imagen propia. La única finalidad de esa información falsa era difundir y reforzar estereotipos sexistas e incitar violencia en mi contra”, se lee en el comunicado.

Según compartió Ingrid Coronado, su postura va hacia aquellas mujeres dentro del mundo del espectáculo que pasaron por algo similar, y apuntó que es una mujer profesionista y madre de familia que busca proteger su integridad y la de sus hijos menores: Emiliano, Paolo y Luciano.